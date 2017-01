Gabon : remaniement sur fond d'opération anticorruption Alors que l'ex-ministre du Pétrole est toujours en détention, le président Bongo a nommé son remplaçant, Pascal Houangni Ambourouet.

#DeniersPublics» Principales sources de devises du Gabon, le pétrole et les hydrocarbures font l'objet d'une attention particulière de la part du président de la République. Ali Bongo Ondimba a en effet nommé un nouveau ministre pour le secteur en remplacement d'Étienne Dieudonné Ngoubou, actuellement en détention après « les soupçons de détournements de deniers publics » à son endroit. Sur fond de chute des recettes, Pascal Houangni Ambourouet est donc désormais en charge du Pétrole et des Hydrocarbures. Parallèlement, dans un décret rendu public ce lundi en fin de soirée, Ali Bongo Ondimba a nommé un ministre délégué auprès du ministre du Budget, chargé du Budget et du Financement des pensions, Edgar Anicet Mboumbou Miyakou.

Remettre les choses à l'endroit avec l'opération anticorruption

Le décret ne précise pas les raisons de ce mini-remaniement ministériel, mais, comme les autres pays producteurs de pétrole, le Gabon (environ 220 000 barils/jour) a subi de plein fouet la chute des cours du brut qui a entraîné une baisse des ressources de l'État et des séries de licenciements dans le secteur. Le Gabon vit à l'heure d'une opération anticorruption sans précédent avec le placement en détention jeudi soir de l'ex-ministre du Pétrole pour détournement de fonds présumé, a appris l'AFP de source judiciaire, quelques jours après un autre ex-ministre.

Révoqué en début de semaine par le président Ali Bongo Ondimba, Étienne Dieudonné Ngoubou a été placé sous mandat de dépôt dans une prison de Libreville après avoir été entendu par un juge d'instruction, a précisé le procureur. En poste depuis février 2012, M. Ngoubou est soupçonné de « détournement des deniers publics », selon cette même source consultée par l'AFP. Mercredi, il avait été entendu à la Direction générale des recherches (DGR) dans le cadre d'une enquête sur la gestion de l'argent public destiné aux travaux hydrauliques, selon plusieurs journaux. M. Ngoubou est le deuxième ministre envoyé en détention en quelques jours.

Ngoubou arrêté après Ngambia

L'ancien ministre de l'Économie jusqu'en 2015 et conseiller du président Magloire Ngambia a été placé mardi sous mandat de dépôt dans une prison de Libreville. M. Ngambia, 45 ans, est inculpé pour détournement présumé de fonds publics. Il aurait détourné 500 milliards de francs CFA (environ 762 millions d'euros), d'après le site d'information Gabonreview.

« Pour la première fois, un ancien ministre de la République a été envoyé là-bas à Sans-Famille (le nom de la prison) pour une histoire de détournement de deniers publics », avançait jeudi dans son éditorial le quotidien l'Union, estimant qu'après cette arrestation « il n'y a plus d'intouchables dans notre pays ».

La presse a également fait état en début de semaine de l'incarcération de Blaise Wada, ancien responsable de projets hydrauliques sur Libreville. Enfin, plusieurs anciens hauts responsables de la Poste ont été placés en garde à vue dans une enquête sur la gestion de cette entreprise publique en grande difficulté. Cette petite opération « mains propres » intervient au moment où le Gabon accueille la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2017) dans un climat politique et économique tendu.