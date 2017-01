CAMEROUN :: Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest : Le gouvernement dénonce la surenchère :: CAMEROON Face à l’intransigeance observée chez les représentants des syndicats, des associations ont été interdites hier.

#Du Cycle Ainsi donc, les travaux du Comité interministériel ad hoc chargé d’examiner et de proposer des solutions aux préoccupations soule-vées par les syndicats des enseignants anglophones sont achevés, comme l’indique le communiqué de presse rendu public avant-hier par son président, le Pr. Ghogomu Paul Mingo.

Même si ce dernier rappelle la « détermination du gouvernement à poursuivre le dialogue sur les questions relatives à l’amélioration du système éducatif camerounais (sous-systèmes anglophone et francophone), cecidans le cadre de l’instance statutaire créée à cet effet par le Premier ministre le 8 novembre 2016.

Pour l’ensemble de l’opinion camerounaise, l’heure est aujourd’hui au respect des différents engagements des parties pour permettre une reprise sereine des classes dans ces deux régions. Les cours ici ayant été interrompus depuis la fin du mois de novembre 2016. L’on peut déjà signaler ici que le gouvernement n’a pas attendu la fin des travaux, survenue tard dans la nuit de vendredi à samedi dernier pour commencer à lâcher du lest.

L’on peut signaler l’annonce du recrutement spécial de 1 000 enseignants bilingues, l’intégration prochaine de la première vague des instituteurs contractuels du cycle primaire et des professeurs contractuels du cycle secondaire, l’octroi aux établissements privés des cycles primaire et secondaire, d’une dotation additionnelle de deux milliards de F en guise de subvention pour l’année scolaire en cours.

Il est, en outre, prévu l’organisation au cours de cette année du Forum national de l’éducation. Il convient, par ailleurs, de souligner la décision prise par les pouvoirs publics de libérer vingt-un jeunes qui avaient été interpellés au cours des manifestations du 8 décembre 2016 à Bamenda qui avaient vu un certain nombre de biens publics et privés endommagés.

Des mesures qui ont été rappelées hier par le ministre de la Communication Issa Tchiroma Bakary lors de son échange avec la presse hier. Au même moment, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, René Emmanuel Sadi a signé un arrêté interdisant sur toute l’étendue du territoire national, les activités d’un certain nombre de groupements. Il s’agit du « Southern Cameroons National Council » et le « Cameroon Anglophone Civil Society Consortium »