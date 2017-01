CAMEROUN :: CAN Gabon 2017 : Les Lions indomptables défient la Guinée Bissau ce 18 janvier à 20 heures au stade de l’Amitié de Libreville :: CAMEROON La rencontre, compte pour la 2ème Journée des matchs du Groupe A de la 31ème Coupe d’Afrique des nations de football (CAN).

#BurkinaFaso Après son match nul (1 – 1) samedi dernier contre le Burkina Faso, le Cameroun, essayera d’arracher trois points ce soir face à la Guinée Bissau. L’adversaire des Lions indomptables, a tenu en échec le Gabon le pays organisateur, le 14 janvier 2017, en ouverture de la CAN. Alors que personne ne vendait cher la peau de cette équipe dont c’est la première participation à une phase finale de CAN, celle-ci, a arraché un précieux match nul de 1 – 1 face aux Panthères du Gabon comportant dans leurs rangs, Pierre Aubameyang.

Pour ce qui est de la première rencontre de ce Groupe A, le Gabon, joue contre le Burkina Faso à 17 heures au stade de l’Amitié de Libreville. Avec 01 point chacun, cette 2ème Journée dans le Groupe A, est donc déterminante pour les quatre pays qui le constituent. En l’emportant sur les Bissau Guinéens, les Camerounais, remonteraient alors à 04 points, et n’auraient besoin que d’un point pour accéder en ¼ de finale pour leur dernier match de poule contre le Gabon.

Il faudra donc aux camarades de Benjamin Moukandjo, retrouver l’efficacité offensive qui leur a fait défaut lors du premier match contre le Burkina Faso, et fait passer à côté d’une victoire qui leur tendait pourtant les bras.

Avec la rentrée sans doute ce jour d’Aboubakar Vincent de retour de suspension, et avec une possible titularisation du plus expérimenté Edgar Salli en lieu et place d’un Bassagog en devenir, avec le positionnement de Nicolas Nkoulou à l’axe central d’une défense qui pêche par une relance très approximative, les Lions indomptables, pourraient s’arracher la victoire ce soir face à la Guinée Bissau.

Chose qui serait alors bien pour le très controversé entraineur belge du Cameroun Hugo Bross qui aborderait ainsi son dernier match de poule contre le pays organisateur, avec une pression plus soutenable.