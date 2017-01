Cameroun: Le gouvernement interdit les activités du SCNC et du consortium :: CAMEROON Dans un communiqué de presse rendu public ce jour et signé de M. Réné Emmanuel Sadi, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, les activités de la " Cameroon Anglophone Civil Society Consortium" et de la "Southern Cameroons National Council" "sont et demeurent interdites sur toute l'étendue du territoire national" L'intégralité du communiqué en dessous

