CAMEROUN :: Affaire des défections : Matip et autres alimentent les débats :: CAMEROON L’absence d’information sur le statut du Camerounais, l’un des huit joueurs à avoir dit « non » à la sélection, embarrasse son club. CT fait le tour.

#JürgenKlopp De la frustration chez les Lions indomptables. De la frustration pour le club. Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, par prudence, n’a pas aligné Joël Matip, l’international camerounais lors du déplacement des Reds à Old Trafford en Premier League anglaise. L’équipe a fait un match nul (1-1) contre Manchester United dimanche dernier. Le défenseur est l’un des huit joueurs qui n’avaient pas souhaité évoluer avec le Cameroun à la 31 e édition de la coupe d’Afrique des nations en cours au Gabon (14 janvier-5 février).

Dans un document communiqué par le sélectionneur des Lions, Hugo Broos, « Matip ne souhaite pas jouer avec les Lions Indomptables pour le moment en raison d’une mauvaise expérience avec le précédent staff technique ». Absent des deux précédentes sorties de Liverpool, son retour était espéré par Jürgen Klopp. « C'est assez difficile et assez frustrant, pour être honnête. Il a été en stage pendant cinq jours et aurait été dans l'équipe. Nous attendons toujours la décision. Joël est retiré du football international et nous, le club, avons fait tout pour le rendre clair, mais jusqu'à présent, nous n’avons pas de réponse ».

Liverpool veut être situé sur la position de la Fédération internationale de football association (FIFA) quant au cas Matip. Toujours en Premier League, Allan Nyom aussi a renoncé à la CAN 2017 pour « préserver sa place de titulaire ». Il ne figurait malheureusement pas dans la composition de West Bromwich Albion battu (4-0) en déplacement à Tottenham.

Eux, voulaient aussi préserver leurs places de titulaire en club dans le. Le milieu de terrain Ibrahim Amadou a joué toute la rencontre contre Saint Etienne. A domicile, ses coéquipiers et lui se sont contentés d’un match nul (1- 1) le 13 janvier dernier. A Marseille, André Zambo Anguissa disputait son 17e match dimanche dernier. Au Vélodrome, ses coéquipiers et lui, démobilisés, ont essuyé une déculottée (1-4) contre AS Monaco. En juin 2017, le contrat du gardien de but Guy Roland Ndy Assembe est arrivé à échéance.

Du coup, il a préféré « rester en club et préserver sa place de titulaire pour négocier le moment venu, en position de force, un nouveau contrat ». Mais, il était absent des buts de Nancy lors de sa courte victoire (1-0) sur Bastia. Maxime Poundje lui aussi n’a pas été aligné par Bordeaux, tenu en échec à domicile par Angers (1-1). Le dernier des quatre mousquetaires du championnat français sur la liste des 35 de Hugo Broos, Maxime Poundje, n’a pas été aligné. La raison de sa défection: « il a choisi de jouer pour la France ».

C’est d’ailleurs la nationalité indiquée sur sa fiche en équipe. André Onana (Ajax Amsterdam) lui, attend la reprise du championnat hollandais tout comme Eric-Maxim Choupo Moting (Schalke 04) et la reprise de la Bundesliga allemande. Pour rappel, la convocation pour une période FIFA est une obligation pour le club de libérer le joueur.