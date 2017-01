CAMEROUN :: Viande de bœuf, poisson : Quels prix en 2017 ? :: CAMEROON Alors que la baisse concertée de 300 F sur le kilogramme de viande de bœuf n’est pas appliquée par tous les bouchers, la courbe des tarifs du poisson est scrutée, avec la nouvelle fiscalité.

#LeKg Viande de bœuf

Dans les marchés de la ville de Yaoundé, la mesure du ministère du Commerce (MINCOMMERCE) sur la baisse des prix du kilogramme (Kg) de viande de bœuf commence à être appliquée. Au marché du Mfoundi notamment, des pancartes fixées sur les comptoirs des bouchers présentent les nouveaux prix. D’une manière générale, le prix du kilogramme de viande a baissé de 300 F. Le kg de viande sans os est passé de 2800 F à 2500 F tandis que celui avec os est passé de 2300 F à 2000 F. Pour le président du Syndicat national des bouchers du Cameroun, Ngnanbi Mominou, il s’agit de prix concertés entre les acteurs et l’Etat.

Des prix qui, selon le syndicaliste, continueront d’être appliqués. « C’est une bonne nouvelle. 300 F ce n’est pas rien », confie Mireille N., ménagère, rencontrée au marché Etoudi. Seulement, plusieurs bouchers essaient de se soustraire à la mesure. Dans les allées du marché Acacias, les comptoirs des bouchers affichent la nouvelle grille de prix. Seulement, plusieurs exigent aux clients d’acheter leurs kg de viande aux prix révolus. Victorine M., ménagère, a été face à cette situation.

« Le boucher a exigé que j’achète mon kg de viande sans os à 2800 F. Il a ensuite renchérit que ses tarifs resteraient élevés tant que le prix d’achat de ses bœufs n’aura pas changé », a-t-elle expliqué. Aussi, certaines ménagères font-elles face à une autre filouterie organisée par les bouchers comme le déplore Patricia K. : « Ils compensent cette baisse en truquant les balances ».

Le prix du kilogramme des poissons, notamment la carpe, le capitaine, le chinchard, les bars et maquereaux entre autres, est resté relativement stable dans les poissonneries d’Ebolowa ces deux derniers mois, soit depuis le mois de novembre 2016. Le kg de carpes se négocie entre 1750 et 2 000 F. Tandis que le kg de maquereau oscille entre 600 et 1300 F, depuis le mois de novembre dernier.

Egalement demandé, mais en hausse de 500 FCFA sur la même période, le thon. Le prix du kg de bar (chinois ou corvina) est resté inchangé ces derniers jours, variant entre 1 200 et 2000 F, tandis que le capitaine se vend de 1200 à 1800 F le kg. Les vendeurs rencontrés assurent disposer de stocks suffisants pour faire face à la demande durant cette période d’après-fêtes. En attendant les mesures d’accompagnement, qui sûrement viendraient de Yaoundé, à la suite de nouvelles impositions sur l’importation des poissons.