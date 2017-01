CAMEROUN: LE FESTIVAL KOMANE: C'EST DU 2 AU 4 FÉVRIER 2017 A DSHANG. DÉCRYPTAGE DE SON DÉLÉGUÉ POUR LA DIASPORA LE DR ARMAND NGHEMKAP :: CAMEROON Du 2 au 4 février 2017 se tiendra dans la ville de Dschang au Cameroun la 3eme édition du festival éducatif "KOMANE". Un moment de rencontre et de retrouvaille des jeunes dynamiques et passionnés du 7ème art. Plusieurs prix à la clé pour récompenser les talents du cinéma Camerounais et au delà. Le délégué de ce festival pour la diaspora le Dr Armand NGHEMKAP nous donne ici un bref aperçu de ce grand rendez vous cinématographique à venir avec le soutien de la diaspora et de l'agence Franco-Camerounaise.

#DrArmandNGHEMKAP