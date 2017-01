Investissements étrangers : Les grandes enseignes lorgnent le marché camerounais :: CAMEROON Après Super U qui a ouvert ses portes en mai 2015 à Douala, c’est au tour du groupe Carrefour, Hyatt Hotels Corporation et Wrigley gums de s’installer au Cameroun.

#HyattHotels Le Cameroun attire de plus en plus les grandes enseignes hôtelières et de la distribution du monde. Après la chaîne française Super U qui a ouvert ses portes en mai 2015 à Douala, c’est au tour du groupe Carrefour de s’implanter dans la capitale économique pour y ouvrir un supermarché.

Ce futur espace commercial serait même déjà en cours de construction, apprend-on. Si l’on s’en tient à une source bien informée, la société sera détenue à 55% par le groupe CFAO et à 45% par Carrefour et devrait embaucher plus de 500 personnes à son lancement.

Carrefour possède plus de 10 000 magasins dans plus de 30 pays et compte 364 900 employés à travers le monde. Le groupe français du secteur de la grande distribution n’est pas le seul à lorgner le marché camerounais. Il pourrait être bientôt rejoint par l’américain Hyatt Hotels Corporation qui va exploiter sous la marque Hyatt Regency, un complexe hôtelier.

Son chantier devrait en principe débuter en janvier 2017 et coûtera environ 45 milliards de FCFA, selon les estimations de l’homme d’affaire camerounais Ekoko Mukete. Le groupe Hyatt Hotels revendique aujourd’hui 640 hôtels représentant une capacité totale de 179 217 chambres dont 75 122 chambres pour la seule enseigne Hyatt Regency. Dans le même temps, Wrigley gums s’annonce comme un sérieux concurrent pour Chococam. Le conglomérat américain a lancé en septembre 2016 un appel à candidatures pour le recrutement des distributeurs de ses produits sur le territoire camerounais.

Les postulants « devront s’assurer de disposer d’un capital minimum de 250 000 dollars, soit environ 137 millions de FCFA ». Ils doivent aussi avoir la capacité de payer avant d’être livré ; d’être capable d’importer du Kenya, de la Pologne, de la France ou de la République tchèque. Enfin, les candidats doivent être à même de gérer des marques non concurrentielles, ou encore de disposer d’un département entièrement dédié à la chaine d’approvisionnement et la logistique. Le groupe Wrigley Company a son siège social à Chicago.

Il possède environ 50 filiales dans le monde et distribue ses produits (chewing-gums, des bonbons à la menthe, des sucettes et bien d’autres friandises) sous des marques telles que Orbit, Freedent, Juicy Fruit, Doublemint ou encore Skittles… Ces cinq dernières années, de nouvelles enseignes se sont installées et d’autres par contre, ont poursuivi leur extension au Cameroun. C’est le cas de l’Atrium le nouveau centre commercial du groupe Arno, de l’immense chantier du futur hôtel Djeuga palace à Douala, du projet d’implantation de la chaîne Marriott (hôtel cinq étoiles de 200 chambres, pour un coût de 20 milliards de FCFA), annoncé depuis près de sept ans et qui tarde à démarrer.

Mais aussi, du Méridien Douala qui a décidé l’an dernier de confier son portefeuille à Pullman, marque internationale du groupe Accor. « Cette décision souveraine et collégiale n’est pas la conséquence d’une crise du top management qui présente plutôt un bilan très élogieux. Pendant plus de 30 ans, l’hôtel a été géré avec succès sous la marque Le Méridien. Nous avions l’opportunité, Starwood et la Société Nouvelle des Cocotiers, au regard de cette embellie, de réviser notre contrat de gestion », expliquait Mohamadou Bayero Fadil, PCA du groupe Fadil, propriétaire de l’hôtel.