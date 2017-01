CAMEROUN :: Roger Milla dénonce la «trahison» des joueurs absents à la CAN :: CAMEROON L'ex-attaquant vedette du Cameroun, Roger Milla, a dénoncé lundi la «trahison» des nombreux Lions indomptables qui ont préféré rester dans leurs clubs en Europe au lieu de rejoindre leur sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations.

#LionsIndomptables «C'est une trahison de dire non à son pays !», a déclaré Roger Milla. «Vous ne pouvez pas faire de chantage à votre pays. Cela, jamais de la vie. S'ils préfèrent jouer dans leurs clubs, ils resteront dans leurs clubs et c'est tout. Le Cameroun est plein de joueurs, on n'a pas de souci de ce côté», a développé l'ex-joueur de Monaco et Saint-Etienne.

«Ils sont fils du Cameroun et le seront toujours. C'est grâce au Cameroun qu'ils seront demain de grands footballeurs. S'ils ne sont pas en équipe nationale, il n'y a aucun grand club qui va les recruter», selon Milla, parrain naturel des nouvelles générations du haut de ses 64 ans. Pas moins de sept Lions indomptables sur 23 ont préféré rester dans leurs tanières en Europe, dont Joël Matip (Liverpool) et Eric Choupo-Moting (Schalke 04).

Matip est d'ailleurs au centre d'un imbroglio puisque Liverpool ne sait pas si il peut le faire jouer, au risque d'être sanctionné par la Fifa, qui interdit à un joueur de disputer des matches pour son club alors que sa sélection participe à une compétition.