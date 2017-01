CAMEROUN :: Culture : L’orchestre national reçoit de nouveaux équipements d’animation :: CAMEROON Offerts par le ministère des Arts et de la Culture (Minac), la cérémonie de présentation y afférente sur fond de soirée de prestations musicales et de déclamations poétiques, a eu lieu le 16 janvier 2017 à Yaoundé.

#NarcisseMouelleKombi Du beau monde hier lundi au Centre culturel camerounais de Yaoundé, pour assister à la soirée de présentation de nouveaux matériels offerts à l?orchestre national par le Minac. Prof. Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Arts et de la Culture, au présidium de l’évènement. Prof Pierre Moukoko Mbonjo, ancien ministre des Relations extérieures, ainsi que plusieurs convives français.

Directeur de l’Ensemble national, Eloundou Atangana Joseph confie que l’octroi de nouveaux équipements de sonorisation àdu Cameroun, est le début de la restructuration complète de l’Ensemble national. Prenant enfin la parole, Narcisse Mouelle Kombi le Minac a parlé de la culture comme d’un pont entre les peuples. « La culture promeut les idéaux de paix, de tolérance et de clairvoyance », a-t-il scandé, avant d’évoquer pour bientôt, la pose de la première pierre de ce qui serait appelé palais de la culture, ou salles de spectacles.

Avec la nouvelle impulsion que donne Narcisse Mouelle Kombi à la culture camerounaise, il se dégage depuis quelques temps, que les populations, retrouvent progressivement leur goût pour les salles de spectacles, et, appellent l’enseignant de Droit, à ranimer les salles de cinéma. Vivement la rentrée culturelle du Cameroun qu’on annonce dans les prochains jours dans la région du Sud !



Camer.be vous propose quelques images de cette magnifique soirée de présentation de nouveaux matériels de l?orchestre national. Une soirée envolée qui a vu le Cameroun se produire dans son inégalable et incomparable richesse culturelle. Aussi, a-t-on vu se succéder sur le podium, des sons et danses Sawa, Beti, des Grassfield, ainsi que du grand Nord. Une soirée au cours de laquelle la légendaire Anne Marie Nzié, a été reprise par une jeune interprète.