Musique : Ledoux Paradis au Cameroun :: CAMEROON L’artiste musicien, cinéaste, producteur camerounais, en villégiature dans son pays d’origine, après plus d’une quinzaine d’années passées en Belgique, se dévoile sur les antennes de la Sky One radio, le 12 janvier à Douala.

#LedouxParadis « Chez Dyl » est la première émission à avoir déroulé son tapi à l’artiste. Un talk show radiophonique animé par Olivier Dyl et l’humoriste Kritikos tous les jours, du lundi au vendredi, entre 10h et 12h.

Au cours de cette émission de radio réalité, l’artiste très connu avant son départ du Cameroun sur le pseudonyme de « Ledoux Chaleur » a révélé aux auditeurs de Sky One, une chaîne de radio privée émettant à Douala sur la fréquence de modulation 100.1, les raisons de son départ du pays en 2001 pour la Belgique. « Je voulais découvrir l’Europe une fois sur place, j’ai pris goût et je me suis installé. » Ca fait exactement 16 ans.

Auteur de sept albums dont « climatiseur de mon cœur, l’album qui l’a révélé au monde en 1991 », Ledoux Paradis de son vrai nom, Feutchou Jules Ledoux, est quinquagénaire, originaire de l’Ouest, marié et père de 5 enfants. Il débute sa carrière musicale à l’âge de 7 ans. En 1984, il sort son premier disque, un 45 tour (bravo aux forces loyalistes), en 1991 un 33 tour (climatiseur de mon cœur 7ème ciel) de 4 titres. Les deux disques sont arrangés par Nguimè Manulo au studio Camora de Modjo Isidore.

A la fin des années 90, Ledoux Chaleur quitte le Cameroun pour la Belgique où il dépose ses valises en 2001, et devient quelques années plus tard Ledoux Paradis. Très vite intégré, l’artiste musicien cinéaste, producteur ne tarde pas à monter un projet porteur. Un studio (Télé SPI) qui fait dans la production des films documentaires, publi-reportages et autres. «L’Europe ne donne pas le lait » du comédien Fingon Tralala est l’une de ses œuvres.

Venu au Cameroun pour assister au mariage de son neveu, Ledoux Paradis, propriétaire de Télé SPI en Belgique fait d’une pierre deux coups. Le mariage et la promotion de son nouvel album (hymne de l’amour pour le vivre ensemble) de 10 titres dont (mon rayon de soleil) en duo avec Annie Anzouer ; la collaboration de Virginie Noumbissie et celle de Talla Jeannot, enregistré au studio Makassi à Douala.

L’artiste en a également profité de son séjour de trois semaines au Cameroun pour enregistrer un album instrumental de six titres (musique du ciel), arrangé et réalisé par Talla Jeannot au studio Makassi. La sortie officielle de ce nouvel opus est prévue pour les prochains mois de cette année 2017. « Sky One aura l’exclusivité de la diffusion de cet album. » A-t-il annoncé sur les ondes de la radio.