CAMEROUN :: La Fécafoot sort le fouet : Joël Matip interdit de jouer avec Liverpool pendant la CAN 2017 :: CAMEROON Le défenseur camerounais de Liverpool, Joël Matip qui était sur le point de faire son retour après une blessure à la cheville ce dimanche à Old Trafford, face à Manchester United, n'a pas obtenu l'autorisation de la FIFA, après avoir décliné la convocation du sélectionneur des Lions Indomptables à rejoindre la tanière pour la CAN 2017, qui se déroule au Gabon.

#DéfenseurCamerounais « Liverpool FC n'a pas retenu le défenseur camerounais pour la rencontre d'aujourd'hui contre Manchester United alors que le club souhaite clarifier sa situation auprès de la FIFA. » Peut-on lire dans le communiqué dévoilé par Liverpool. Néanmoins, les dirigeants du club anglais comptent tout faire pour lever cette sanction de la FIFA.

La Fécafoot semble donc décider à prendre des mesures contre les internationaux camerounais, qui ont choisi de tourner le dos à l’équipe nationale. Les autres n’ont qu’à bien se ternir…