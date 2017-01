CAMEROUN :: Lions indomptables - Le jeu et les joueurs : La panne d’efficacité :: CAMEROON Fabrice Ondoa : le gardien des Lions a été fidèle à sa réputation avec plusieurs parades dont ce face-à-face à la 13e mn. Peu aidé par sa défense, on l’a vu à plusieurs reprises la reprendre. Ondoa peut toutefois nourrir des regrets sur l’égalisation burkinabé.

#CoupFranc Adolphe Teikeu : le capitaine de Sochaux n’a pas vraiment rassuré dans cette rencontre, se loupant souvent ou se laissant prendre de vitesse par des adversaires plus en jambes. Il a également pêché dans ses placements et son marquage.

Michael Ngadeu : le défenseur central s’est imposé grâce à son physique. Il a également suppléé certains flottements de Teikeu. Et comme ce dernier, il est coupable d’une erreur de marquage sur le but des Etalons. Il a reçu un carton jaune et causé un coup franc qui aurait pu être fatal.

Ambroise Oyongo Bitolo : Oyongo n’était pas forcément dans une forme éblouissante mais il a souvent fait le boulot en défense. Ses rares incursions offensives n’ont pas apporté grand-chose

Ernest Mabouka : Il convainc visiblement le coach sur le côté droit. Mabouka s’est laissé prendre de vitesse, même si offensivement, il s’est fait remarquer avec des centres mal exploités. Ses fautes ont été sanctionnées par un carton jaune. Il est à l’origine du coup franc égalisateur du Burkina Faso.

Sébastian Siani : bagarreur, il a été une des pièces du système camerounais avec une bonne vision de jeu. Il a également tenté quelques tirs inefficaces. Il affiche une certaine complicité avec Mandjeck.

George Mandjeck : en termes de récupération, le milieu de terrain a été remuant au point de commettre beaucoup de fautes, ce qui lui a valu un carton jaune. Des pertes de balle auraient également pu être préjudiciables à son équipe.

Benjamin Moukandjo : le capitaine des Lions a rempli son contrat en ouvrant le score sur un beau coup franc à l’entrée de la surface de réparation. Mais, il a passé le reste du match à courir, sans efficacité.

: Njie s’est montré percutant en première période. Il a manqué plusieurs occasions nettes, dont ce ballon qu’il ne cadre pas après un dégagement du gardien Koffi à la 57e mn. Emoussé, il est remplacé.

Christian Bassogog : Il a eu des occasions comme ce duel perdu face au gardien des Etalons en fin de première période. Très remuant sur les côtés, il a démontré ses bonnes dispositions techniques et sa vitesse. Mais le dernier geste et plus d’implication dans le jeu collectif lui ont fait défaut. Il manque de maturité.

Jacques Zoua : l’attaquant des Lions a tenté en première mi-temps mais a souvent été individualiste. Il est à l’origine du coup franc qui occasionne le but du Cameroun. Il a apporté de l’animation mais sa trop grande assurance lui a joué des tours. Après l’heure de jeu, il s’est éteint.