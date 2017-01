CAMEROUN :: Hôpitaux publics : Le mot d’ordre de grève levé :: CAMEROON Le ministre de la Santé publique se rendra ce jour dans les différentes formations hospitalières pour s’assurer de l’application effective de cette résolution prise samedi dernier.

#AndréMamaFouda Après plus de 48 heures de pourparlers, le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, a annoncé samedi dernier la levée du mot d’ordre d’arrêt de travail initialement lancé pour ce lundi 16 janvier par les personnels de santé des hôpitaux publics.

Les négociations engagées jeudi 12 janvier dernier, en présence du Minsanté, de Sylvain Nga Onana, président de Cap/Santé, et Balla Balla, président national du Syndicat national des personnels médico-sanitaires du Cameroun (SYNPEMS), mais aussi de quelques directeurs généraux des hôpitaux de référence et régionaux, des délégués du personnel, des représentants des ministères des Finances, de la Fonction publique et de la Réforme administrative et du Travail et de la Sécurité sociale, avaient d’abord débouché sur une impasse.

S’ils ont reconnu que certaines préoccupations relevant du Minsanté ont, entre autres, trouvé des solutions, à l’instar du traitement de certains dossiers de contractualisation à la Fonction publique depuis 2010 et du paiement des quotes-parts à tous les personnels de l’équipe de soins, les syndicalistes avaient alors fustigé la lenteur dans le traitement d’autres revendications, qui datent de plus de 20 ans.

Samedi dernier, une issue plus heureuse aurait été trouvée. Sur les antennes de la radio et de la télévision nationales, André Mama Fouda s’est réjoui « de l’avancée positive que nous avons notée cette journée (Ndlr : samedi) avec les deux présidents de syndicats. »

D’après un communiqué du ministère de la Santé publique parvenu à notre Rédaction, André Mama Fouda se rendra ce jour dans les hôpitaux publics en compagnie des présidents des syndicats Cap/Santé et SYNPEMS, « pour se rendre compte du fonctionnement normal desdits hôpitaux ».