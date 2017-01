FRANCE :: ON DANSE AUSSI LE ROCK’N’ROLL AUX OISEAUX DU BONHEUR LES VENDREDIS ET SAMEDIS Aux Oiseaux du Bonheur à Épinay-sur-Seine, on ne danse pas seulement les rythmes africains, de temps en temps on danse les Rock’n'roll retro, comme dans les matinées de jeunes au Cameroun dans les années 80, ça fait de bons souvenirs.

#DancingLesOiseaux Le restaurant dancing Les Oiseaux du Bonheur c’est tous les Vendredis et Samedis au 1 rue de l’Yser 93800 Épinay-sur-Seine.

