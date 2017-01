CAMEROUN :: YAOUNDé 6 : la mairie qui avale ses maires ( ?) :: CAMEROON Enseignant d’informatique à Ecole nationale polytechnique de Yaoundé, le premier magistrat de la commune d’arrondissement de Yaoundé 6 qui vient de ranger son parapheur, connaît la même fin tragique que son prédécesseur Jean-Claude Adjessa Melingui, décédé en août 2013.

#PaulMartinLolo Décidément, l’ombre de la mort plane au dessus de la mairie d?arrondissement de Yaoundé 6. C’est à croire que l’institution avale ses occupants au fil des années. A peine ont-il entamé leur magistère que la faucheuse les arrache brusquement à la vie. Après Ajessa Melingui en 2013, c’est au tour de Paul Martin Lolo. En quatre ans, deux patrons de l’exécutif communal sont partis.

Des décès tragiques qui ouvrent le boulevard aux interprétations les plus improbables. On se souvient qu’au lendemain de la disparition du prédécesseur de Lolo à l’aune du double scrutin (législativesmunicipales) de 2013, certains employés de cette mairie soutenaient mordicus que l’homme, la cinquantaine entamée, avait été victime d’un « coup politique». Dans les couloirs de la mairie, il se marmonnait que ce magistrat municipal n’était pas en odeur de sainteté avec plusieurs de ses collaborateurs. Des éclats de voix entre l’édile décédé au sujet de la gestion de cette commune et d’autres collaborateurs avaient d’ailleurs alimenté la chronique au sein de cette municipalité. D’autres encore pensaient que c’est une mort naturelle qui avait emporté ce fervent militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc).

Assainir la gouvernance

C’est vraisemblablement les mêmes commentaires qu’on écoute depuis hier matin au quartier Etoug-Ebe où trônent majestueusement les bâtiments abritant la nouvelle mairie. Ici, la mort est en vedette. A la vérité, l'accession à la tête de la mairie de Yaoundé 6 n'aura pas été facile pour Paul Martin Lolo. Après la casquette de conseiller municipal pendant onze années (2002-2013), l’homme avait juré d’apporter sa touche personnelle.

Assainir la gouvernance à la mairie, améliorer le cadre de vie des populations avec la lutte contre l'insalubrité, assurer l'éclairage public dans les points où il en manque... Des défis que cet informaticien qui rêvait de mettre son expérience au service de sa circonscription, avait commencé à relever. Paul Martin Lolo, titulaire d'un doctorat en informatique a pris sa retraite à l'Ecole polytechnique de Yaoundé comme professeur titulaire en février 2013. Il aura franchi tous les postes dans l'administration jusqu'au rang de directeur à l'ex Mineduc et au Minef.

En 1985, il intègre le Rdpc où il occupe les postes comme celui de délégué à la propagande, trésorier à la section de Yaoundé 6 et secrétaire général de la 13ème sous-section du Mfoundi. Ambitieux, il avait promis de faire du Centre de formation en bureautique de la mairie, un véritable établissement d’enseignement technologique où les diplômés seront mis à la disposition des petites unités de production de cette collectivité. Il tire sa révérence au moment ou une kyrielle de projets en cours de réalisation faisaient déjà la joie des populations de cet arrondissement.