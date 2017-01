Cameroun - Energie Solaire: SRH-University et German Solar Academy plus que jamais engagés pour le transfert de Technologie :: CAMEROON La politique de transfert technologique entre La German Solar Academy (GSA Cameroon) et ses partenaires allemands Valvo GmbH, IQTEC, Phaesun et Pv Agency se porte très bien. En témoignent la visite de ces derniers au Cameroun pour une évaluation en besoin et un renforcement des connaissances acquises en énergies renouvelables et la participation pour la première fois à la foire internationale « Promote » de Yaoundé du 11 au 19 Fevrier 2017.

#GermanSolarAcademy Après le lancement à succès des formations de certification en énergie solaire dans le nouveau centre de Douala-Bonamoussadi, les experts de la German solar academy recevront leurs partenaires internationaux --le centre de formation pour la promotion des métiers dans les pays en développement, la société Valvo GmbH, IQTEC, Phaesun et Pv Agency-pour une évaluation en besoin et un renforcement des connaissances acquises en énergies renouvelables.

Les rencontres qui se dérouleront dans les centres pilotes de Yaoundé et Douala s’articuleront notamment sur les techniques innovatrices portant sur les pompes solaires et les cours spéciaux englobant le volet technico-commercial dans la réalisation des projets solaires. Compte tenu des opportunités dont regorgent les nouvelles sources d’énergie pour une société en pleine mutation comme celle du Cameroun et de la nécessité impérieuse pour nos Etats de migrer graduellement vers des sources d’énergie propres tout en assurant leur promotion, la German solar Academy Cameroun (GSA Cameroon) participera pour la première fois à la foire internationale « Promote » de yaoundé du 11 au 19 Fevrier 2017.

Avant de s´envoler pour le Cameroun, monsieur Bertrand Pani, promoteur de La German Solar Academy Cameroon (GSA Cameroon) fait ici le bilan des deux premières années activités de son Institution.

Où en êtes-vous, 2 ans après, avec votre politique de transfert de technologies liées aux énergies propres?

Avant de vous répondre, permettez-moi de faire un tour en arrières sur nos débuts. Il vous souvient qu´en Février 2015, nous avons commencé tout modestement avec des séminaires de formation dénommés « Séminaire en Energie solaire » dans notre centre de Yaoundé. Ce fut pour nous et nos partenaires étrangers, notamment allemands, l’occasion de mettre à la disposition de nos premiers étudiants de la promotion Alpha1, un outil de pointe pour une formation de qualité en matière d’énergie solaire. Cette expérience fut un succès.

Les besoins de formation dans le domaine se faisant ressentir graduellement, nous avons jugé impérieux de créer et d’équiper fortement notre premier laboratoire de Yaoundé d’un matériel de pointe, répondant aux standards internationaux pour permettre un apprentissage de qualité et un transfert technologique direct du savoir-faire. Cette démarche a eu un écho positif dans nos villes et campagnes, au point où nous en sommes venus à mettre sur pied un second centre tout aussi équipé dans la ville de Douala à Bonamoussadi.

A quand la prochaine rentrée à Douala ?

C´est pour moi, le lieu ici de rassurer les étudiants de la ville de Douala et ses environs en leur disant que la reprise effective des cours est prévue le lundi 23 février 2017. Ce décalage s’explique du fait de la participation de la German Solar Academy et ses partenaires étrangers à la foire « Promote » de Yaoundé 2017.

Cependant, des journées d’informations sont organisées dans ce sens depuis le mois de Décembre 2016 à Yaoundé et à Douala ce, tous les lundis aux heures d’ouverture normales d´ouverture et de fermeture.

Il faut déjà dire que deux rentrées sont prévues chaque année : celle de Février dont je viens de parler et celle de septembre. Mais compte tenu de la demande en formation qui devient de plus en plus importante, de la marge de temps impartie pour une certification complète, des ressources humaines et des infrastructures disponibles, nous envisageons fortement d’aller au-delà de la fréquence actuelle, afin de mieux répondre aux besoins de nos populations.

Rappelons aussi que la régularité des cours présente une contrainte dans la mesure où nous devons tenir compte d’un calendrier synchronisé avec des entreprises de la place avec lesquelles nous organisons des workshop de 1 à 5 jours. L´objectif ici, étant de renforcer le contact de nos étudiants avec le monde pratique et de l’avancée technologique ou une optimisation des méthodes de travail pour ceux qui sont déjà en entreprise.

Est-il prévu un programme pour les travailleurs et les non techniciens en formation ou qui aimeraient se faire former chez ?

Nous donnons l´opportunité aux travailleurs de suivre aussi des formations en ligne et de faire de travaux pratiques tous les week-ends.

Pour des candidats possédant un background en économie, nous proposons des cours Technico-commerciaux principalement axés sur du Photovoltaïque.

Le Gouvernement du Cameroun vous accompagne-t-il dans vos actions depuis que La German Solar Academy a été créée?

merci pour cette excellente question qui me donne l’occasion de lever le voile sur les efforts consentis par le gouvernement en vue d’œuvrer à la réalisation de nos objectifs. Il s´agit pour moi ici, de saluer l’engagement et la détermination de l´Ambassade du Cameroun en Allemagne pour des mesures incitatives visant l’implantation et l’épanouissement des entreprises de cette puissance économique dans notre beau pays.

Je me dois aussi d´exprimer ma gratitude au MINFOP de nous avoir délivré l´agrément qui nous permet aujourd’hui d´agir en franche collaboration avec des institutions allemandes, telles que la Landestelle für Gewerblische Berufsförderung et la SRH-Hochschule de Berlin. C´est fort de cette autorisation que nous avons pu équiper nos différents laboratoires et répondre aux exigences normalisées des formations professionnelles dignes.



Qu´elles sont vos projets avenir pour le Cameroun ?

En collaboration avec la SRH-Université de Berlin nous envisageons dans un futur proche, la mise sur pied d’une école supérieure en énergies renouvelables et en management des énergies propres. C’est un projet important qui nécessite un investissement multiforme que nous comptons mener à terme.

Un tel investissement nécessite beaucoup de moyens, monsieur Pani !

Le Cameroun regorge de ressources humaines importantes sur lesquelles nous avons su nous appuyer jusqu’ici. En plus de nos moyens propres, nous pouvons compter sur l’appui de nos partenaires et surtout des pouvoirs publics qui nous ont toujours accompagnés jusqu’ici.

Dites-nous monsieur Betrand Pani, y a t-il des opportunités d’emploi après la formation ?

Le secteur des énergies renouvelables est un domaine en pleine expansion dans un monde où les sources d’énergies fossiles polluantes commencent à se faire rares. Ceux des étudiants que nous avons formés sont régulièrement engagés par des entreprises de la place et dans la sous-région quand ils ne s’installent pas à leur propre compte. Se former et travailler dans le domaine est une réalité palpable, tellement la demande en personnel qualifié est grande sur le marché de l’emploi.

Un dernier mot ?

La construction de notre pays est l’œuvre de tous et de chacun. Ce qui se fait ailleurs dans le monde en matière de développement est aussi applicable à nous. La transmission du savoir et du savoir-faire est un objectif que nous nous sommes fixés afin d’accompagner les mesures prises par les autorités pour la formation des jeunes dans un domaine porteur et moteur de développement. Une formation et une certification sur l’énergie renouvelable nourrissent aujourd’hui son Homme au Cameroun et nos portes sont ouvertes à tous.

Contact:

Yaoundé

Lieu: Centre international de formation en Energie Renouvelable- German solar Academy - (Nouvelle Route Nkoldongo)

Tel :

Portable

00237677623305

00237 674072265

Fixe

00237 222 22 5120

00237 233473871

Douala

Lieu: Institut supérieur Sigmen((Centre international de formation en Energie Renouvelable) German solar Academy - Douala à Bonamoussadi

Tel:

Portable

00237 677623305

00237 674072265

Fixe : 00237 233473871

Whatsapp : 004917685389351

Email :

infos@gsacameroon.com

bertrand.pani@gmail.com