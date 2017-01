RÉACTIONS APRÈS CAMEROUN – BURKINA FASO :: CAMEROON Hugo Broos (sélectionneur du Cameroun)

#LaSeuleChose « Je pense que j'ai vu une équipe du Cameroun qui a bien joué et qui a des qualités. Je pense que le Cameroun est prêt. On va avoir besoin de ce niveau pour se qualifier pour les quarts de finale. On a dominé l'adversaire, on s'est créé des occasions. La seule chose dont on a besoin, c'est quelqu'un qui les met dedans. Et encore une fois si on ne sait pas marquer avec des occasions pareilles, c'est difficile de gagner des matches. J'ai sorti les deux joueurs de flanc (Njie et Bassogog) parce qu'ils étaient fatigués. Salli, le remplaçant, n'a pas donné ce que j'attendais de lui dans les dernières 20 minutes ».

Paulo Duarte (sélectionneur du Burkina Faso)

« Le Cameroun nous a surpris avec son 4-3-3 alors que nous nous attendions à un 4-4-2. Dommage que ma stratégie en première mi-temps n'ait pas fonctionné. Mes attaquants n'ont pas bien compris la stratégie que je voulais. On n'a pas contrôlé la première période. On a corrigé à la mi-temps. Nous sommes aussi une équipe en phase de rénovation. On peut jouer mieux. Je pense que l'on sera mieux dans quatre jours ».