   Cameroun  Russie : Une relation ancienne et diversifiée :: CAMEROON

Cameroun – Russie : Une relation ancienne et diversifiée

#IslamisteBokoHaram C’est le 20 février 1964 que le Cameroun et la Russie ont établi des relations diplomatiques. Depuis bientôt 53 ans, Moscou et Yaoundé n’ont eu de cesse de consolider leurs liens. La lutte que le Cameroun mène contre la secte islamiste Boko Haram a permis à ce grand pays, situé entre l’Asie et l’Europe, et qui a une superficie de 17,1 millions de km2, de marquer sa solidarité à notre pays. Outre des équipements militaires, la Russie a apporté une assistance humanitaire importante au Cameroun.

En février 2015, ce sont 1 900 tonnes d’aide alimentaire qui étaient remis au ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, René Emmanuel Sadi par l’ambassadeur de Russie au Cameroun Nicolay Ratsiborinsky. Celle-ci comprenait 1 500 tonnes de farine et plus de 250 tonnes d’huile de tournesol.

Un appui de plus de 3 milliards de F. Celui-ci était destiné aux quelques 350 000 réfugiés que le Cameroun accueille sur son sol, non seulement du fait de la guerre contre la secte islamiste Boko Haram, mais également en raison de l’insécurité dans la région de l’Est née de l’instabilité constatée en République centrafricaine. On y trouvait également des équipements de sauvetage et des machines pour les sapeurs-pompiers, ainsi que des moyens matériels et techniques pour la protection civile.

La livraison de cet important appui avait nécessité le déplacement au Cameroun de Yuri Brazhnikov, vice-ministre russe des situations d’urgence. Il s’agissait là d’un second appui en l’espace de six mois, le premier ayant été constitué de matériels destinés à nos forces de défense et de sécurité. Il faut indiquer dans ce domaine que le 15 avril 2015, les deux pays ont signé à Yaoundé, un accord de coopération militaire et technique.

L’on pourrait également rappeler que, dans le domaine de la formation, l’Ecole des Eaux et Forêts de Mbalmayo et l’université de Dschang ont bénéficié d’importants appuis de la coopération russe.

Par ailleurs, de nombreux étudiants camerounais ont été formés dans ce pays depuis 1964 dans divers domaines dont la médecine et la protection civile .