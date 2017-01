CAMEROUN :: CAN Gabon 2017 : Un but partout entre Lions indomptables et Etalons du Burkina Faso :: CAMEROON La rencontre jouée hier 14 janvier 2017 à Libreville, comptait pour la 1ère Journée de la 31ème Coupe d’Afrique des nations (Can) de football.

On le savait très bien. L'équipe de football du Cameroun, depuis 10 ans, est loin d'être un foudre de guerre. Seulement, pour leur 1er match de cette 31ème Can ouverte depuis hier 14 janvier au stade de l'Amitié sino - gabonaise de Libreville, les Lions indomptables, auraient confortablement pu battre les Burkinabé. Face à un adversaire à leur portée, les poulains d'Hugo Bross se sont montrés fébriles en attaque, manquant à plusieurs reprises de faire désespérer les Etalons.

Bien servi par Clinton Njie à 18ème minute, Bassogog dont le talent pur souffre cependant d’un manque criarde de lucidité, loupe inexplicablement de mettre sa frappe enroulée au fond des filets. 20ème minute. Fabrice Ondoa Ebogo le portier camerounais repousse avec autorité, une frappe adverse qui prenait résolument la direction des filets. 35ème minute. But de Benjamin Moukandjo sur un magnifique coup-franc intervenu à l’entrée des 16 mètres burkinabé, après une faute sur Jacques Zoa. Le Cameroun mène 1- 0.

Juste après, c’est Bakary Koné le défenseur central des Etalons qui, manque de peu d’égaliser. 41ème minute. Clinton Njie embarque toute la défense burkinabé, et voit sa frappe échouer au premier poteau. 45ème minute. Sur une contre attaque camerounaise, Clinton Njie offre un boulevard à Bassogog. Celui-ci, à l’instar de tout son match, manque encore de lucidité devant Hervé Kouakou le gardien burkinabé. Et le Cameroun passe inexplicablement à côté d’un 2 – 0 tout acquis.

Avec un début de 2ème mi-temps un peu à l’avantage des Etalons, l’assez bon Jacques Zoa, surprend l’adversaire avec une lourde frappe qui sera repoussée par Hervé Kouakou à la 57ème minute. A l’affût, Clinton Njie manque sa reprise et vendage une fois de plus, une belle occasion pour les Lions indomptables, de marquer un 2ème but. Sentant qu’il y a un coup à jouer, le Burkina Faso procède à petit intervalle de temps, à deux remplacements. Tactique payante : sur un coup-franc, les Etalons égalisent à la 72ème minute. C’est désormais un but partout. Fabrice Ondoa a repoussé un ballon qui n’a malheureusement pas été dégagé par sa défense.

Les remplacements effectués (trop tard) par Hugo Bross, ne changeront plus rien à l’issue du match. Imitant Gabonais et Bissau Guinéens leurs compagnons de la poule A à cette 31ème Can, Camerounais et Burkinabé, se séparent par le score de parité de 1 -1.