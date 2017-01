CAMEROUN :: DJANGUI : L’APPLICATION QUI REVOLUTIONNE LA TONTINE NUMERIQUE :: CAMEROON Avec l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, le secteur économique connaît aujourd’hui de nombreuses mutations. Le téléphone portable qui autrefois était destiné exclusivement à l’émission et à la réception des appels est devenu en ce siècle de révolution un véritable outil de socialisation et d’échanges économiques. A l’ère du numérique, une véritable adaptabilité semble donc s’imposer comme un impératif catégorique.

#JulesGuilainKenfack C’est l’ambition qui motive au quotidien des jeunes développeurs, qui s’investissent et mettent sur pied des outils innovants pour faciliter notre vécu quotidien. Appellation locale des tontines au Cameroun, « Djangui » qui est un produit de la start-up « AppFabrik » s’inscrit dans ce sillage. De part sa définition, la tontine désigne une association collective qui réunit des épargnants pour investir en commun dans un actif financier ou un bien dont la propriété revient à une partie des souscripteurs.

Ceci après avoir effectué des préalables. Véritables institutions financières traditionnelles, ces regroupements familiaux ou amicaux représentent un pan non négligeable du secteur économique dans notre pays. Selon le document de stratégie de la microfinance au Cameroun rendu public par le ministère des finances en avril 2013, les tontines brassent au Cameroun une enveloppe globale d’environ 190 milliards de fcfa.

Ce document indique également que 58% des Camerounais préfèrent les tontines. Et pour cause, les placements y sont très rémunérateurs et l’accès au crédit est moins contraignant que dans les banques et les microfinances. Tout ceci démontre à suffire l’importance de ce système économique. S’inspirant de nos traditions économiques, « Djangui » se présente donc comme une plate-forme originale et révolutionnaire qui couvre tous les aspects d?une tontine classique. La création de l’application « Djangui » vient d’un certain nombre de complications relevées sur le fonctionnement des tontines : C’est dans le but initial de résoudre les difficultés liées à la tontine dont je suis membre en Allemagne que je développe « Djangui ».

Après une expérimentation à succès et des feedbacks positifs, j’engage un véritable développement des fonctionnalités pour une vulgarisation à travers le monde. Et dans mes ambitions de départ, je veux aussi renforcer cette solidarité à distance avec la participation des membres de la diaspora. Bref que la distance ne soit plus une barrière à l’organisation des réunions. La révolution majeure apportée par « Djangui » est qu’elle permet véritablement de briser les frontières. Car faire partiealors que l’on ne réside pas dans la même ville ou le même pays que les autres participants ; cela peut paraître compliqué, mais c’est désormais possible grâce à « Djangui ».

Plus concrètement donc, « Djangui » permet entre autres d’effectuer des tirages au sort automatiques , élire les membres du bureau, faire des emprunts, rédiger des rapports et discuter à travers un service de messagerie instantanée. Bien évidemment les transactions se font de manière sécurisée grâce aux plates-formes de transfert d’argent. Pensée et développée il y a un an par Jules Guilain Kenfack, jeune informaticien camerounais basé en Allemagne, l’application « Djangui » donne ainsi l’avantage d’effectuer des tontines et des réunions en ligne.

Afrik.com l’a abordé pour en savoir plus. Originaire de l’Ouest Cameroun, Jules Guilain Kenfack, passionné d’informatique, est le concepteur de cette application. Agé de 33 ans, Il est également le responsable de la startup « AppFabrik » qui possède une quinzaine d’applications informatiques sur Windows Store.