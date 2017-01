Mouvement de février 2008 : Les vœux et les 10 personnalités de l’année 2016 au Cameroun :: CAMEROON Chers compatriotes, en 2016 tout comme avant, la misère n’a fait que croître parmi les populations du Cameroun. Nous en sommes maintenant tous conscients, témoins. Il est de tradition qu'un regard soit porté, à l'occasion du nouvel an, sur l'état de nos activités respectives, ainsi que sur les perspectives qui s'en dégagent.

#LeMouvement L'année 2016 aura été caractérisée par des événements qui prouvent que nous vivons dans un monde difficile où règne des querelles diverses. Le Mouvement De Février 2008 profite de la nouvelle année 2017 pour souhaiter les vœux de bonheur et prospérité à tous et à toutes les combattants et combattantes.

Notre message s'adresse à notre vaillant peuple souverain, à nos enfants martyrs des émeutes de février 2008, à nos compatriotes anglophones victimes de l'injustice au Cameroun et à tous les combattants de la liberté

En cette période difficile, où toutes les couches sociales défavorisées du Cameroun demandent aux autorités locales de dialoguer avec elle afin de trouver une issue favorable à toutes les parties, les autorités locales jouent à un jeu dangereux pour la paix durable au Cameroun

Chers compatriotes, amis du Cameroun,

La situation est bloquée au plan politique, social et culturel. L’absence de parole et le mépris des camerounais sont des instruments utilisés par le pouvoir en place. Des manquements incessants paralysent le tissus social

En plus de s’être frauduleusement imposé au pouvoir, Paul Biya, le chef de l'Etat Camerounais a fini de nous convaincre qu’il représente un danger pour notre pays et son avenir.

Personne ne veut vivre dans une société où la règle de droit cède la place à la loi du plus fort, où la vertu cède la place à la corruption. Ce n’est pas de la démocratie ! Ce n’est pas la République ! C’est de la tyrannie et du despotisme, même si de temps en temps on y sème une élection truquée. Il est temps que ce style de gouvernance disparaisse !

A ce propos, nous entendons de nombreuses voix s’élever au Cameroun comme à l’étranger pour inviter la classe politique et le corps social à un dialogue national qui éviterait à notre pays de tomber dans le chaos, tant la crise politique, économique et sociale dans laquelle il se trouve est grave.

Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun tient à remercier les soldats camerounais sur le front qui, aux risques et périls de leur vie combattent nuit et jour les forces occultes de Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun

S'agissant du problème anglophone, malgré l’appel au dialogue de la majorité des forces vives du Cameroun, Paul Biya préfère utiliser la ruse et la diversion en organisant des simulacres de concertation avec des personnalités connues d'avance, au lieu de prendre en compte les préoccupations majeures des populations qui attendent des solutions salutaires permettant la concorde, l’unité, la paix et le développement du Cameroun, pour faire écho à notre devise : Paix, Travail, Patrie.

Rappelons que, Messieurs Kadhafi, Moubarak et Ben Ali sont restés sourds aux appels au dialogue au moment où leur peuple le demandait, malheureusement ils ont eu tort de n’avoir pas accepté cette solution de sortie de crise. C’est pourquoi, nous disons à Mr Biya qu’il n’est pas encore trop tard, mais, chaque minute est devenue capitale, car jamais l’avenir de son pouvoir n’a été aussi incertain.

Depuis la fin des émeutes de février 2008, aucune enquête sérieuse n’a été ordonnée, et les auteurs des exactions sont restés impunis. Les victimes de ces exactions quant à elles n’ont pas été indemnisées comme ça devrait l’être, selon les dernières recommandations de l'ONU.

Mis sous pression par l’Onu depuis 2013, un groupe de travail interministériel a effectué plusieurs missions, a rencontré tout le monde sauf les victimes. Celles-ci à Douala battent en brèche un rapport transmis au conseil des droits de l’Homme. Où en sommes nous avec le rapport de ce groupe de travail ?

Le Mouvement de février 2008 continue à exiger de la part des autorités camerounaises

-La mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé en Février 2008 au Cameroun

-Le dédommagement des victimes et des familles des victimes sans oublier les commerçants et opérateurs économiques qui ont perdu en 2008 leur biens (Doléances que nous avons envoyées à l'ONU en 2009).

-La libération sans condition de tous les autres jeunes incarcérés à la suite des émeutes de février 2008 et qui croupissent encore dans les prisons camerounaises.

Camerounais, Camerounaises, de Douala, Yaoundé, Bamenda, Buéa Garoua, Bertoua, de Cape Town à Alger, de Paris à Washington, de Bruxelles à Berlin, de Pékin à Moscou, de Montréal à Jakarta…, les enjeux liés au dialogue entre les dirigeants camerounais et le peuple doivent constituer l’une de nos principales préoccupations en cette année 2017. Nous devons quitter l’immobilisme pour nous mettre en mouvement vers la restauration de la démocratie dans notre pays.

En cette année 2017, soyons plus unis que jamais en libérant les énergies issues de nos différences pour qu’ensemble, nous forcions la main au gouvernement de Yaoundé, pour la mise en place d’une commission préparatoire à l’organisation d'une conférence nationale souveraine. Notre devoir nous oblige de conjuguer nos efforts, au-delà des clivages ethniques, religieux et philosophiques, pour faire cette convergence dans l’unité : notre force contre l’exclusion, l’intolérance, la division et la haine. C’est dans cette perspective que nous attendons la contribution de chaque Camerounais indigné des prédateurs au pouvoir.

Comme chaque année, le Mouvement de Février 2008 au Cameroun, profite lors de la diffusion de ses vœux de noël et de nouvel an pour publier une liste de 10 personnalités en guise de récompense et de reconnaissance pour tout Camerounais qui, quelque soit son domaine d’activité, s'est fait remarquer au courant de l'année écoulée par son engagement réel, franc, effectif et cohérent pour mettre fin à la mal gouvernance, promouvoir le respect des Droits de l’Homme dans toutes ses formes au Cameroun, sans oublier ceux qui de part leur activité, contribuent à l'amélioration des conditions des vies du peuple Cameroun.

Le comité de sélection de cette année a pu après le dépouillement des membres du jury rendu public la liste suivante:

1-Honorable Joseph WIRBA , Députe du SDF

2- Les jeunes de Bamenda

3- Des étudiants de Buea

4- Kemta Emmanuel, artiste engagé et activiste

5- Me Michèle NDOKI, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun

6- Journaliste Abdelaziz Mounde, Journaliste

7- Franck ESSI, secrétaire général du Cameroon Peoples Party

8- Général Valsero, artiste engagé

9- Joel Didier Engo, Président du Cl2p

10- Prof Claude Abe, Enseignant d'université, Cameroun

Le comité de sélection a également rendu public la liste des personnalités jugées négatives sur la scène sociopolitique de part leurs opinons et leurs activités

1-Atanga Nji, Ministre chargé de Mission à la Présidence de la République.

2-Issa Tchiroma Bakary, Ministre de la communication

3-Célestine Ketcha Courtes, Maire de Bangangté

4-Hervé Emmanuel KOM, Membre du comité central du RDPC

5- Calixte Beyala, Ecrivain

6-Charlemagne Pascal MESSANGA NYAMDING

7-Jacques Mfame Ndongo, Ministre de l'enseignement supérieure

8- Mama Fouda, Ministre de la santé,

9- Belinga Amougou PDG de vision 4

10- Samuel Mvondo Ayolo, ambassadeur du Cameroun en France

Cette année, dans le cadre de la commémoration des émeutes de février 2008 au Cameroun, nous avons entrepris une série d’activités dont le contenu sera rendu public après notre conférence du 11 mars prochain à Bruxelles. Vous y êtes conviés

Vive le Cameroun, Vive l'Afrique