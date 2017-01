CAMEROUN :: Le business des plantes médicinales :: CAMEROON Installés au marché ou vendeurs ambulants, des Camerounais proposent une médecine naturelle à des prix abordables dans un contexte de vie chère.

#PlantesMédicinales Le pont de la gare est réputé pour le commerce des plantes médicinales qui s’y est développé au fil des ans. Ce jeudi, le carrefour Elig-Essono est plongé dans un interminable bouchon. Une opportunité pour la vingtaine de vendeuses installées le long de la gare voyageurs. Elles en profitent pour héler des clients qui lassent d’attendre le taxi, s’arrêtent pour faire quelques achats.

Les comptoirs sont de fortune, des planches soutenues par des morceaux de bois. Mais ils sont bien achalandés. Dans ces pharmacies traditionnelles à ciel ouvert, on trouve des graines de moringa oleifera, de ricin, des écorces d’arbres, du miel, des plantes comme le lecaema, etc. Un client se pointe devant le comptoir de mama Marie. Il souffre d’une fièvre typhoïde. Tel un médecin, elle prescrit des écorces de l’arbre « Ndoum », des feuilles de goyavier, du citron, etc, pour faire une décoction.

Le tout facturé à 25000 F Cfa Loin du pont de la gare, le commerce des plantes médicinales s’est également développé. Des vendeurs ambulants ou installés dans quartiers populaires comme Mballa 2, Olembé, etc. Parmi les plantes les plus proposées, il y a le moringa oleifera. « C’est une plante miracle. Toutes ses parties (feuilles, racines, écorces, graines) sont utilisables. Raison pour laquelle elle est très demandée par les clients », explique la vendeuse qui se fait d’ailleurs appeler Valery Moringa.

« Je vends de la poudre de racine moringa oleifera qui sert au traitement des maladies comme, l’épilepsie, les calculs rénaux, l’arthrite, etc. Je propose aussi les graines de moringa oleifera. Je propose aussi des graines de moringa oleifera qui raison de deux grains matin et soir soignent l’hypertension artérielle, les tumeurs de l’estomac, les douleurs de dos, la fatigue te les faiblesses sexuelle, etc.», énumère-t-elle en soulignant que les feuilles de moringa oleifera ont des vertus anti-inflammatoire et antibactérienne.

Les prix sont plutôt abordables : le paquet de poudre de moringa oleifera d’environ 100 F Cfa. Vendeuse ambulante, Maïmouna propose différents produits issus de la transformation de la plante de neem. Notamment de l’huile végétale de neem obtenue à partir des fruits pour les massages et le traitement des rhumatismes.

L’huile est fabriquée au Nord par des femmes organisées en associations ou coopératives. C’est surtout pendant les foires comme Ya-fé qu’on peut facilement s’en procurer. Il faut compter à partir de 3500 F Cfa pour une bouteille d’1 litre. Au pont de la gare, la clientèle reçue par les vendeuses est hétéroclite. « Ils sont de toutes les classes sociales. Même si nous recevons plus des gens aux bourses moyennes ne pouvant pas aller à l’hôpital. La plupart des retours que nous avons sont positifs.

Chez nous la guérison ne coûte pas cher. Généralement si un malade ne guérit pas au premier traitement, il doit recommencer jusqu'à complète guérison », explique une vendeuse. Concernant la rentabilité d’un tel commerce, nos sources s’accordent pour dire qu’il n’est pas lucratif. « Nous vendons au compte-goutte. Certains jours, il peut y avoir de l’affluence. Parfois nous passons la journée sans rien vendre », regrette Mama Marie, le regard au loin.