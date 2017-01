CAMEROUN :: Incivisme : Les passagers salissent la route :: CAMEROON Il est devenu courant de voir les occupants des taxis jeter les déchets divers sur la chaussée.

#GrandeFlaqueDeau C’est un comportement à réprimer avec force. Les passagers des taxis trouvent désormais du plaisir à jeter des ordures par la fenêtre : cigarette, mouchoir en papier, canette, épluchure de banane et d’arachide etc. Sous le silence complice du taximan et des occupants. Personne ne s’indigne de ce comportement indécent et lourd de gravité sanitaire. Ce n’est pas seulement néfaste pour l’environnement. Cela peut mettre en péril la sécurité des automobilistes.

Les conducteurs ou passagers qui jettent leurs déchets par la fenêtre sont responsables de deux dangers. Le premier est que l’automobiliste qui suit leur véhicule soit surpris et, par reflexe, donne un coup de volant ou freine pour éviter l’objet qu’il n’a pas eu le temps d’identifier. Le second danger est plus indirect mais néanmoins bien réel. Sur la route, tous les déchets jetés en roulant finissent naturellement le long des voies ou des glissières.

Ils peuvent alors s’accumuler sur une grille d?évacuation d?eau et en cas de forte pluie, bloquer l’écoulement. Résultat : une grande flaque d’eau peut se former avec tous les dangers que cela représente. La route appartient à tout le monde. La salir c’est aussi salir la propriété des autres. Si cet acte d’incivisme est puni ailleurs, à Yaoundé il y a lieu de s’inquiéter. La communauté urbaine de Yaoundé devrait saisir ce problème à bras le corps afin d’endiguer ce cancer social qui risque d’édulcorer les différentes routes de la capitale politique du Cameroun.

Ceci passe par des sanctions qui doivent être infligées au passager, auteur de cet acte sordide et du chauffeur du taxi qui se doit d’ « éduquer » ses passagers. Pour Romuald Onguené « c’est une question qui passe sous silence pourtant très importante. Cela relève du domaine de l’éducation à la citoyenneté. Même les enseignants jettent naïvement les déchets sur la voie publique au quotidien. En Angleterre, cet acte jugé banal ici chez nous est sévèrement puni par les autorités britanniques. Le Cameroun c’est le Cameroun ».