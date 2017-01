CAMEROUN :: CAN 2017 : Place au spectacle! :: CAMEROON Le Gabon accueille l’Afrique du football avec la cérémonie d’ouverture au stade de l’Amitié de Libreville.

#CôteDIvoire «Une surprise de taille » pour la cérémonie d’ouverture de la 31e coupe d’Afrique des nations Gabon 2017 . Voilà l’argument de choc du Comité d’organisation (COCAN) pour susciter l’engouement autour de l’événement. Le COCAN annonce, en effet, un show grandiose demain après-midi pour lancer la plus prestigieuse compétition africaine qui réunit les 16 meilleures nations du continent.

Dès 15h au stade de l’Amitié d’Angondje, dans la périphérie de Libreville, des artistes locaux et d’autres pays d’Afrique sont annoncés. Notamment NG Bling, BGMFK, Shan’l et Tina (Gabon), Mohombi et Lumino de la RDC et Diamond Platinumz de la Tanzanie. Il y aura également Franko du Cameroun dont le titre à succès, « Coller la petite », en émoustille déjà plus d’un ici. En guest star, le Franco-sénégalais Booba et aussi la surprise que réserve le COCAN.

Dans un contexte marqué par des appels au boycott de la compétition par certains acteurs sociaux et politiques et une crise post-électorale aux traces encore perceptibles, les organisateurs veulent miser sur le football, pour réconcilier. « Il y a trois mois, personne n’avait la certitude qu’il y aurait la CAN au Gabon. Mais c’est aujourd’hui une réalité. Ce n’est pas tout le monde qui aime le football mais tous les amoureux du foot sont mobilisés pour que ce soit un succès », affirme Bissay Carnos, président du Comité d’organisation du soutien aux Lions indomptables du Gabon.

Des inquiétudes étaient également perceptibles quant à la disponibilité des stades d’Oyem et de Port-Gentil mais ils ont été inaugurés lundi dernier. Malgré quelques retouches à apporter. A Libreville et Franceville, les deux autres villes concernées, les panneaux d’affichage se sont mis au bleu, comme les affiches où Samba, la mascotte de la compétition, accueille les invités. Le défi est donc vraiment de taille pour le Gabon qui organise sa deuxième CAN en cinq ans. Les équipes sont concentrées sur leur entrée en compétition. D’ailleurs, le match d’ouverture entre le Gabon et la Guinée Bissau, le novice de la compétition, est dans tous les esprits.

Les Gabonais sont, en effet, convaincus que cette année 2017 est la leur, si l’on s’en tient aux commentaires dans les rues et les médias. Mais ça, c’est le terrain qui le dira ce samedi avec la première journée dans le groupe A. Chacune des équipes engagées dans cette CAN 2017 est déterminée à succéder aux Eléphants de Côte d’Ivoire. Mais il faudra batailler dur, entre les favoris (Sénégal, Côte d’Ivoire, …), les outsiders (Cameroun, Maroc, RDC, Ghana…), sans oublier les revenants comme l’Egypte qui espère frapper un grand coup après deux éditions manquées.

Le spectacle s’annonce en tout cas grandiose et ces trois semaines vont clairement faire vibrer les amoureux du ballon rond. En attendant, les Gabonais vous souhaitent « Mbolo Samba », bienvenue chez nous en langue locale .