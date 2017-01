CAMEROUN :: Insertion socioprofessionnelle des jeunes : Le Plan triennal spécial – jeunes de 102 milliard FCFA est effectif :: CAMEROON Lancé officiellement ler 11 janvier 2017 à Yaoundé, cette opération décrétée par le chef de l’Etat en février dernier, a vu 38 jeunes issus des 10 régions du pays, recevoir matériels et chèques de services pour leurs projets.

#JeunesIssus Après la vive polémique et le doute qui a plané sur son effectivité, le Plan triennal Spécial – jeunes (PTS- Jeunes), est depuis le 11 janvier, une réalité. Sous la houlette du ministre de la Jeunesse et de l’Education civique (Minjec) Mounouna Foutsou, 38 jeunes, pour une somme avoisinant un milliard FCFA, ont reçu équipements et chèques en vue de la mise en œuvre de leurs projets.

C’est ainsi que plusieurs jeunes, outre des chèques services, ont reçu des matériels dédiés à l’implémentation de leurs différents projets. Sont ainsi ciblées, l’agriculture, l’industrie, l’économie numérique et l’innovation. Tracteurs, machines à broder, machines à boutonnières, tronçonneuses, désherbeuses, laminoirs, thermo-soudeuses, moto pompes, caisses isothermes, ordinateurs complets, atomiseurs, ont été remis aux jeunes inscrits à l’Observatoire national de la jeunesse (Onj), et ayant ainsi reçu une éducation appropriée.

Prenant la parole au cours de la cérémonie, le président du Conseil national de la jeunesse du Cameroun (Cnjc), Marc Afesi Mbafor a souhaité que le Pts – Spécial – Jeunes, « soit un projet pour les jeunes et par les jeunes ». Et de demander la création d’une plateforme qui garantisse une vraie médiation entre les jeunes et l’Etat.

« Nous pensons aujourd’hui qu’il faut un poste de conseiller spécial chargé des Problèmes des jeunes auprès du président de la République », dira enfin Mr Afesi Mbafor. Représentante du Fonds des Nations unies pour la population, Barbara Sow a déclaré que son institution apportera toujours son appui au Cameroun pour la mise en œuvre efficiente du Pts – Spécial – Jeunes.

Maitre de céans, Mounouna Foutsou le Minjec qu’assistait le ministre de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales, Taïga, a précisé que l’effectivité du Pts – Spécial – Jeunes marque une étape décisive dans l’encadrement des jeunes Camerounais aussi bien du terroir que de la diaspora. « Le Pts – spécial –Jeunes, d’une dotation financière de 102 milliards FCFA, -t-il rappelé, a été décidé le 10 février 2016 par le chef de l’Etat, afin de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. C’est pour cela que j’invite nos jeunes à s’inscrire à l’Observatoire national de la jeunesse ».