Cameroun,VERBATIM: LIBERALISME, DITES-VOUS?...MAIS QUEL LIBERALISME???!! :: CAMEROON Si on laissait un peu de cote le probleme lie a l’origine meme de sa fortune, l’un des malheurs de notre pays, dans le retard multforme qu’il accuse, tient sans doute a la nature meme de cette Neo-bourgeoisie, dite “compradore”! Il s’agit de Fonctionnaires- anciens pauvres- devenus subitement riches a l’ombre de l’Administration, qui semblent eux-memes tellement surpris par leur fortune soudaine, qu’ils paraissent ne pas savoir quoi en faire, au dela des somptueuses demeures, et train de vie, tant au pays qu'à l’etranger. Ils sont decrits aujourd’hui, etre bien plus riches que les hommes d’Affaires: ils en presentent en tout cas tous les signes exterieurs! A l’observation, ils presentment les stereotypes habituels de l’arriviste, qui agit plus par suivisme et par mimetisme, incapable tant de la moindre initiative originale, que de la moindre inventivite. Or il est bien difficile de faire bouger une societe, de faire bouger une economie,…de faire bouger les lignes, sans ces deux facteurs; qu’ils soient pris isolement, ou ensemble, concomittament. Plutot que de creer de la richesse, leur inclinaison naturelle est de se substituer a l’Etat au nom d’un liberalisme-alibi et de simple façade, s’emprisonnant de maniere bornee dans cette logique nee avec le Renouveau, qui s’est appliquée a faire de l’Administration le secteur le plus fruigifere; a l’oppose du sacerdoce, qui devrait rester son principe fondateur. Un “liberalisme” en effet, qui a pour corollaire une desetatisation en trompe l’oeil, car il s’agit en realite de deshabiller Pierre, pour s’habiller soi-meme: une veritable spoliation, en somme. Exit donc le necessaire jeu de la concurrence pour le benefice du citoyen consommateur, qui doit pourtant rester a la base de tout liberalisme se voulant veritable. Les exemples sont legion, dans tous les secteurs de l’economie:

#LiberalismeVeritable - Dans le transport en commun, ou on tue dans l’oeuf toute initiative publique, pour faire exister a la place des compagnies privees de transport, qu’il s’agisse du secteur interurbain, ou pour assurer l’interconnection entre les differentes villes du pays. Le transport ferroviaire, avec la fermeture de nombreuses lignes et gares ferroviaires, n’a pas connu meilleur sort. Et l’absence d’une volonte d’entretien des voies et equipements est venue parachever le tout, avec la catastrophe encore fraiche d’Eseka. Quand on voit l’essor que connaissent d’autres Compagnies nationales de Transport Aerien (Ethiopian Airways, Rwanda Airways, Nigeria Airways, Kenya Airways…), on comprend vite que Camair Co est entravee dans son developpement, par des difficulties conflictuelles de meme nature. - On pourrait citer aussi l’Education, ou l’Enseignement Public est en chute libre constante, contrastant avec l’essor des Ecoles, Colleges et Universites prives, dont les tarifs restent hors de la portee du commun des Camerounais, mais qui sont le fait de cette meme Bourgeoisie. - Il en est de meme pour la Sante Publique, ou les Hopitaux Publics transformes en mouroirs déjà difficiles d’acces, au grand benefice de Cliniques privees, en plein boom. - C’est egalement le cas dans l’Immobilier. Il s’agit ici de leur secteur de predilection, pour son cote “Rente facile”, ou tous les segments sont investis par eux, de l’Immobilier de standing aux mini Cites pour Etudiants, avec une variante dans l’immobilier touristique et hotelier. En y reflechissant, on croit comprendre pourquoi aucun effort n’est fait en parallelle, pour creer les conditions et mettre en place une veritable politique de logement social, a meme de resorber le deficit de logements, entrainer une baisse des prix selon la loi de l’offre et de la demande qui regit tout marche; mais aussi ameliorer sensiblement ainsi que faciliter les conditions de logement de la majorite des Camerounais. Plutot que cela, les Camerounais, absorbes par leurs galeres incessantes, n’ont meme plus la lucidite de se poser les bonnes questions devant le spectacle ubuesque d’une SIC transformee

en ectoplasme bureaucratique, pendant que des Groupes prives “Etrangers” viennent s’imposer comme leaders dans la construction de logements dits sociaux, comme il n’est pas courant de voir, sous des cieux ou la notion de logement social garde tout son sens! En detruisant l’existant, faute d’inventer, d’innover ou d’ameliorer a partir de celui-ci, ces nouveaux riches creent davantage de la rarete. Ils ne creent, ni richesses, ni valeur ajoutee. La rareté est antinomique au liberalisme veritable, qui lui a ceci de particulier qu’il vise en permanence a ameliorer la donne sur les differents segments de marche, par une amelioration du rapport qualite/prix, en cherchant la parfaite adequation entre l’offre et la demande. Cette même rareté est par contre, le terreau le plus fertile, et de predilection de toutes les mafia, ainsi qu’a toute economie mafieuse! Le comportement de ces nouveaux riches se rapproche plus a celui de parfaits parasites. Or le liberalisme, c’est tout, sauf du parasitisme. Liberalisme ne saurait etre dissocie d’inventivite, et d’innovation. Le liberalisme veritable dans tous les cas, ne saurait avoir pour effet de faire reculer un tissus economique, comme c’est le cas chez nous actuellement, avec une nette tendance a l’ensauvagement. Que leur argent soit le fruit de vols repetes et autres actes de prevarication a l'endroit de la fortune publique ne saurait, a lui seul, expliquer une telle indigence dans la reflexion et l’imagination!