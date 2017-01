Cameroun,Taxe foncière à l’Ouest: Les populations espèrent la prorogation de l’amnistie fiscale :: CAMEROON La mesure prise par le directeur général des impôts a suscité la mobilisation massive des contribuables devant le centre divisionnaire de Bafoussam.

#TaxeFoncière Fait inédit dans les annales de l’administration fiscale à l’Ouest. Le samedi 31 décembre 2016, les portes du centre divisionnaire des impôts de Bafoussam étaient encore ouvertes. Des hommes et des hommes venus pour s’acquitter de leurs taxes foncières pour le compte de l’exercice 2016 étaient massés devant l’immeuble abritant ce service de l’administration fiscale. Et personne ne voulait rater l’occasion de bénéficier de l’amnistie fiscale décidée par la direction générale des impôts. D’où la naissance de diverses pressions qui ont valu la mobilisation des autorités policières et administratives locales.

Dans l’optique d’assurer un service optimal, le chef dudit centre veillait à ce que tous les contribuables soient servis dans l’ordre. « Il y a eu une adhésion massive des populations. Je salue cette mobilisation. C’est une bouffée d’oxygène pour les communes. Il faut que tout le monde payse sa taxe foncière. Les maires doivent se lancer dans la sensibilisation. Au plus tard en mars chacun doit payer sa taxe foncière », se réjouit l’inspecteur principal de régie financière.

Toutefois, la loi des Finances pour l’exercice 2017 n’est pas muette au sujet de la taxe foncière. Elle a, en effet, attribué 40% de cette taxe à l’État et 60% à la commune de situation de l’immeuble. Le Fonds d’intervention et d’équipement intercommunal (Feicom) et les communautés urbaines n’en sont plus bénéficiaires.

Reste que début janvier 2017, les contribuables ont continué à faire le rang devant ledes impôts de Bafoussam.

La hiérarchie est consciente des détails

«Le délai était normalement fixé au 31 décembre 2016.La hiérarchie est consciente de plusieurs détails. Même s’il est établi sur un terrain nu.» « La hiérarchie nous donnera certainement la conduite à tenir. Mais en attendant, nous invitons les populations à se diriger vers le centre pour le paiement. La hiérarchie est consciente de beaucoup de détails. En clair, et selon les informations glanées à bonne source, personne n’a encore soumis au paiement avec pénalité », précise le chef du centre divisionnaire des impôts de Bafoussam. «Tous les terrains sont assujettis à la taxe foncière. Qu’il soit nu ou bâti, titré ou non titré. Au niveau de Bafoussam, j’ai produit des communiqués pour sensibiliser les contribuables à cet effet », se rappelle-t-il.Celui-ci a également signé des communiqués pour mettre des contribuables en garde contre certaines personnes qui prenaient des sommes d’argent pour, dit-on, leur facilité le paiement de la taxe foncière.