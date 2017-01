   Un gendarme corrompu pris en flagrant délit  Quelle honte pour le Cameroun (Regardez) :: CAMEROON

#BokoHaram Pendant que les populations de la partie septentrionale du Cameroun tombent sous les balles et les bombes de Boko Haram, le marchandage et la corruption de ceux qui sont supposés protéger les populations vont bon train dans nos rues...Illustration en vidéo

WiseMan

Qui ignore que la corruption est le sport favori des gendarmes au Cameroun????



Le double titre de champion du monde de la corruption glane par paul biya pour le biyaland n'etait pas usurpe!!!



Yolande Tankeu berely stated the obvious!!! So, leave her alone...