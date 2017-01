CAMEROUN :: Une radio fermée dans la région anglophone par le préfet :: CAMEROON La radio privée Hot Cocao n'émet plus à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des 2 régions anglophones du Cameroun. Le 10 janvier 2017, des scellés ont été apposés aux portes de ce média sur ordre du préfet du département la Mezam, Pierre René Songa.

#RadioHotCocao La fermeture de la radio Hot Cocao est une mesure conservatoire car l'autorité administrative reproche à ce média une « pratique contraire à l'éthique ». Des émissions interactives auraient permis de véhiculer des messages de haine contre le pouvoir et contre la communauté francophone du Cameroun. Les programmes « Franc Talk » et « Morning Breakfast » ont été des tribunes pour des intervenants qui ont appelé à l'instauration du fédéralisme et à la sécession des anglophones.

La fermeture de la radio Hot Cocao arrive dans un contexte particulier où la partie anglophone du pays, principalement la ville de Bamenda, est secouée par une crise sur fond de revendications sociales et politiques. Les avocats et les enseignants sont en grève depuis 2 mois. Des émeutes ont eu lieu à Bamenda.