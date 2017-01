CAMEROUN :: Eglise évangélique : Qui est donc le pasteur Justin Njikeu :: CAMEROON Rebelle pour certains, bâtisseur mieux un grand ouvrier de l’église pour d’autres. Il a été au cœur d’une énième crise qui secoue l’Eglise évangélique du Cameroun depuis le mois de novembre dernier.

#JustinNjikeu Le 15 novembre dernier, une énième crise secoue l’Eglise évangélique du Cameroun (Eec). Ce jour, Justin Njikeu, pasteur et membre du conseil synodal de l’Eec est traduit devant le Conseil de discipline. Au finish, il écope d’une suspension et d’une interdiction de se rendre aux Etats-Unis. Alors qu’il devait s’y rendre pour un rendez-vous médical au mois de décembre dernier.

Pour certains fidèles, cette décision est d’autant plus grave qu’il a été jugé, soutiennent-ils, sans avoir reçu un seul avertissement depuis 30 ans. Bien plus, s’indignent ses soutiens, sa hiérarchie l’a remplacé à son poste ici au Cameroun. Pour eux, il s’agit ni plus ni moins d’une cabale visant à lui interdire la création d’une église aux Etats-Unis.

Qui est donc ce pasteur à qui nombre de fidèles prédisaient un poste dans le prochain bureau directeur de l’Eec dont les élections ont lieu en mars prochain ? Né le 12 février 1954 à Bangoulap, Justin Njikeu est à l’origine de la création de plusieurs paroisses. Ce professeur de théologie a plus d’une corde à son arc. « C’est un expert en développement, enseignant, éditeur Consultants des villes, avec élaboration du diagnostic de la pauvreté, Formulation des stratégies de développement urbain (villes de Monatélé et de Nanga Eboko au Cameroun Ndlr). Il est également membre consultant de la coalition des ONG sur les établissements humains (Congeh) ».

Animateur théologique, il se dit également qu’il est le responsable de la mise en oeuvre des systèmes de gestion biologique des déchets (toilette biologique) Human Aid Action (Haa). Autant il a participé à la conception, planification, gestion des programmes de formation continue en partenariat avec ICCO en Hollande, Eze et Du en Allemagne, autant il s’est beaucoup imprégné dans l’organisation des séminaires, de formation aux techniques de la production des briques en terre cuite, en partenariat avec la Mission de promotion des matériaux locaux (Mipromalo) L’enseignant à Colmar travaille également dans l’accompagnement, le conseil des personnes en souffrance psychique. Aussi soutient-il psychologiquement les personnes en fin de vie.

Prolixe, celui qui a soutenu une thèse de doctorat sur l’« Evangile, culture et développement, selon le paradigme de la complexité » avec mention très honorable est auteur de plusieurs ouvrages. Notamment Evangile Culture et développement ; Approche de la pastorale du développement en Afrique selon le paradigme de complexité. Il n’en demeure pas moins que toutes les qualités humaines et intellectuelles du révérend Justin Njikeu ne l’émancipent pas de la discipline de l’Eglise dont il est l’ouvrier et qui a supporté toute sa formation.

Quant au refus de sa sortie pour raison de santé attribué à l’Eec, il s’agit d’une fabulation qui ne tient pas la route. Les services de santé, la police des frontière et les services consulaires sont les mieux indiqués pour lui délivrer le visa ou non.