CAMEROUN :: Can Total 2017 : 15 millions FCfa pour chaque Lion :: CAMEROON Avant de quitter Yaoundé pour Libreville où ils se trouvent en ce moment, chaque joueur a reçu cette prime amputée des taxes.

#LionsIndomptables L’on est rendu à Jour J-1 du coup d’envoi de la Can Total 2017, qui se dispute au Gabon du 14 janvier au 5 février 2016. Les Lions Indomptables du Cameroun sont arrivés à Libreville hier soir. Chacun des 23 joueurs retenus pour cette expédition gabonaise est parti de Yaoundé les poches chargées. En effet, des primes leur ont été distribuées mardi dernier à l’hôtel Mont Fébé.

Pour la prime de participation, chaque joueur a reçu la somme de 15 millions FCfa. Cette somme a été amputée de 11% de taxes pour revenir à 13 millions FCfa. Cette prime de participation chez les Lions a connu une baisse considérable. Pour la Can 2015 qui s’était déroulée en guinée équatoriale, cette prime était de 30 millions FCfa par joueur. Quant aux primes pour la suite de la compétition, l’ère des primes après chaque match est révolue. Des primes par objectifs ont été fixées chez les Lions. La prime de qualification pour le deuxième tour a été fixée à 12 millions FCfa.

Et après cette étape, l’autre prime n’intervient qu’en cas de victoire finale. Soit 7 millions FCfa pour chacun s’ils remportent le trophée. Rien n’a été prévu pour des victoires en quart et demi-finale. Ce qui a créé une ambiance de morosité dans le groupe avant le départ hier soir pour Libreville. C’est dans la capitale gabonaise que les Lions Indomptables seront basés pour le premier tour dans le groupe A, en compagnie des Etalons du Burkina Faso, de la Guinée Bissau et du Gabon, le pays organisateur.

Les Lions Indomptables disputent leur premier match samedi prochain contre les Etalons du Burkina Faso. Le coup d’envoi de la partie sera donné à 20h, après le match d’ouverture qui opposera les Panthères du Gabon à la Guinée Bissau. Pour leur dernière ligne droite, les Lions Indomptables ont disputé deux matchs de préparation, question d’affiner leurs stratégies de jeu.

Le 5 janvier dernier, ils avaient battu les Léopards de la Rd Congo sur le score de 2 buts à 0. Mardi dernier, les Warriors du Zimbabwe leur ont imposé un score de parité (1-1). Les deux matchs se sont disputés au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.