CAMEROUN :: Une cérémonie pour permettre au petit peuple de souhaiter Bonne Année à Paul Biya :: CAMEROON L’initiative, est de Comptoir d’Afric Distribution, avec le soutien de divers partenaires. Dénommée « La Grande soirée des vœux du peuple au président de la République », la cérémonie y afférente, a lieu le samedi 28 janvier 2017 à 16 heures au palais des sports de Yaoundé, avec Petit Pays comme parrain artistique.

#ComptoirDafricDistribution Permettre aux couches sociales qui n’ont pas la possibilité d’accéder au palais de l’Unité, de dire Bonne Année au chef de l’Etat, de le faire autrement. C’est l’objet de la conférence de presse donnée ce 12 janvier 2017 à Yaoundé par Césaire Mérimé Ngoumtsop, le directeur général de Comptoir d’Afric Distribution, une agence de promotion culturelle et événementielle ainsi que ses partenaires.

« Nous voulons permettre à toutes strates sociales à qui l’accessibilité au chef de l’Etat est impossible, de pouvoir le faire. C’est aussi l’occasion pour nous d’exprimer tout notre soutien au président de la République par rapport à son leadership éclairé qui nous donne la victoire sur la secte meurtrière Boko Haram », a affirmé

Et de renchérir que « La 2ème édition de la Grande soirée des vœux du peuple au président de la République, est l’occasion pour nous d’appeler tous nos compatriotes à l’unité de notre pays ».

Au menu de cet évènement qui somme toute incite au patriotisme et à l’innovation pour l’érection d’un Cameroun exemplaire, des prestations artistiques, la diffusion des messages de vœux de grands acteurs de la vie nationale, la diffusion des messages de vœux des citoyens de divers horizons, les témoignages des leaders des groupes organisés, et la diffusion de grands chantiers et réalisations du gouvernement et du président de la République.