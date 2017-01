GABON :: Voici le programme complet de la CAN 2017 qui débute demain samedi 14 janvier à Libreville La 31ème Coupe d’Afrique des nations (Can) de football, se joue du 14 janvier au 05 février 2017 au Gabon. Demain en levée de rideaux, le Gabon, pays hôte, se mesure à la Guinée-Bissau, au stade de l’Amitié sino-gabonaise de Libreville à 17 heures.

Toujours à votre service, Camer.be votre journal vous livre ici, l’intégralité du programme de cette Can Gabon 2017.

#CanGabon Groupe A, 1ère Journée, 14 janvier 2017

17h 00 : Gabon - Guinée-Bissau, Libreville

20h 00 : Burkina Faso - Cameroun, Libreville

Groupe B, 15 janvier 2017

17h 00 : Algérie - Zimbabwe, Franceville

20h 00 : Tunisie - Sénégal, Franceville

Groupe C, 16 janvier 2017

17h 00 : Côte d'Ivoire - Togo, à Oyem

20h 00 : RD Congo - Maroc, à Oyem

Groupe D, 17 janvier 2017

17h 00 : Ghana - Ouganda, Port-Gentil

20h 00 : Mali - Égypte, Port-Gentil

• 2e journée:

Groupe A, 18 janvier 2017

17h00 Gabon - Burkina Faso, Libreville

20h00 Cameroun - Guinée-Bissau, Libreville

Groupe B, 19 janvier 2017

17h 00 : Algérie - Tunisie, à Franceville

20h 00 : Sénégal - Zimbabwe, 20h à Franceville

Groupe C, 20 janvier 2017

17h 00 : Côte d'Ivoire - RD Congo, Oyem

20h 00 : Maroc - Togo, Oyem

Groupe D, 21 janvier 2017

17h 00 : Ghana - Mali, Port-Gentil

20h 00 : Égypte - Ouganda, Port-Gentil

• 3e Journée:

Groupe A, 22 janvier 2017

20h 00 : Cameroun - Gabon, Libreville

20h 00 : Guinée-Bissau - Burkina Faso, Franceville

Groupe B, 23 janvier 2017

20h 00 : Sénégal - Algérie, Franceville

20h 00 : Zimbabwe - Tunisie, Libreville

Groupe C, 24 janvier 2017

20h 00 : Maroc - Côte d'Ivoire, Oyem

20h 00 : Togo - RD Congo, Port-Gentil

Groupe D, 25 janvier 2017

20h 00 : Égypte - Ghana, Port-Gentil

20h 00 : Ouganda - Mali, Oyem

¼ finale A, 28 janvier 2017 : 1er Groupe A – 2ème Groupe B, 17h 00

¼ finale B, 20h 00 : 1er groupe B – 2ème Groupe A

¼ finale C, 29 janvier 2017, 17h 00 : 1er Groupe C – 2ème Groupe D

½ finales

1er février 2017, 20h 00 : Vainqueur A - Vainqueur D

2 février 2017, 20h 00 : Vainqueur B- Vainqueur C

Match 3ème Place, O4 février 2017.

Finale, 05 février 2017.