CAMEROUN :: Transfert d’argent : Express Union le N°1 au coeur de l’innovation technologique :: CAMEROON EU Mobile, la monétique, les bornes de paiement automatiques... le N°1 expose ses solutions innovantes de transfert d’argent, bancaires et de paiement.

#ExpressUnion Innover en permanence pour répondre aux besoins du marché du transfert d’argent et des paiements tout en contribuant à l’inclusion financière et au relèvement du taux de bancarisation au Cameroun, tel est le cheval de bataille de la marque Express Union qui célèbre en 2017 ses 20 ans. En plus de l’Envoi Rapide d’Argent au guichet dans ses plus de 700 points de vente, Express Union le N°1, première entreprise à lancer le transfert d’argent par téléphone portable au Cameroun, offre depuis 2008 aux populations le service EU Mobile auquel tout un chacun peut souscrire gratuitement et sans minimum en compte.

24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et quelque soit l’opérateur de téléphonie mobile, les utilisateurs du service EU Mobile ont la possibilité d’effectuer à des conditions tarifaires avantageuses les opérations ci-après : dépôt et retrait d’argent dans leurs comptes, transfert d’argent d’un compte EU Mobile vers un autre compte EU Mobile, Envoi Rapide D’argent EU Mobile vers un nom ou vers un numéro de téléphone d’un bénéficiaire non titulaire d’un compte EU Mobile, consultation de solde et du mini relevé des opérations, paiement de diverses factures des partenaires Express Union notamment eneo, CDE, CAMTEL, les universités d’Etat…

Chares NGHOGUO, Directeur Général de la marque Express Union ajoute : « depuis 2016, le lancement de l’application EU Mobile android téléchargeable sur Google Play est venu davantage faciliter la vie aux plus de 500.000 utilisateurs du service EU Mobile avec la simplification du process des diverses opérations». Il est imité par David FONING, Directeur du Transfert Mobile qui fièrement déclare : «le lancement du Salary Portal EU Mobile en 2016 a également contribué à faciliter la vie aux entreprises et leurs employés. Désormais, le virement des salaires des travailleurs se fait directement sur leurs comptes EU Mobile suivi du retrait dans le guichet Express Union le plus proche».

Disponible dans plus de 1000 points de vente au Cameroun notamment les plus de 700 guichets Express Union, les guichets de la Société Camerounaise d’Equipement (SCE), les guichets Emi Money, les callbox et divers établissements de microfinance, le service EU Mobile représente aujourd’hui la solution adéquate aux besoins de transfert d’argent et paiements de factures simplifiés pour les populations du Cameroun. Les opérations de dépôt d’argent dans les comptes EU Mobile sont également disponibles sur les bornes de paiement automatiques déployées en 2016 par Express Union le N°1.

Monétique

Au delà de la mobilité offerte à plus de 500.000 clients EU Mobile, Express Union le N°1 établissement de microfinance de deuxième catégorie depuis 2008 a également développé en 2016 la monétique pour simplifier la vie à son aimable clientèle. Avec le lancement des cartes Express Union dans les prochains jours, chaque habitant du Cameroun pourra effectuer des opérations de retrait d’argent, de consultation de solde et impression des mini-relevés sur les guichets automatiques Express Union 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

«A partir de leur carte et à des conditions très avantageuses, les clients Express Union en plus des opérations de retrait, consultation de solde et impression des minirelevées pourront effectuer des achats sur les terminaux de paiement électroniques Express Union, disponibles chez divers commerçants partenaires», argue Olivier SIMO, Directeur Commercial et Marketing.

Transfert en ligne

Transférer de l’argent en ligne sur la plateforme Express Union à partir de tout support connecté à internet où que l’on se trouve à travers le monde sera également possible dans les prochains jours. Il suffira alors à tout un chacun de souscrire au service pour bénéficier de la flexibilité offerte. Il s’agit notamment de la possibilité d’initier et achever ses opérations en ligne ou de les initier en ligne et les achever au guichet.

Microcrédits

Express Union le N°1, acteur majeur de l’inclusion financière et du relèvement du taux de bancarisation au Cameroun avec plus 700.000 comptes en portefeuille octroie également annuellement depuis 11 ans des milliers de microcrédits pouvant aller jusqu’à 3.000.000 FCFA aux acteurs économiques à des conditions très simplifiées et avantageuses. Pour le lancement des activités commerciales, pour des besoins en fonds de roulement, des prêts scolaires et équipements, Express Union offre des microcrédits remboursables en 12 mois aux acteurs économiques à un taux très compétitif et des garanties assouplies.

Il s’agit entre autres des cautions personnelles, des certificats de vente, des certificats d’attribution de boutiques, du nantissement des stocks de marchandise et du matériel roulant.

Responsabilité sociétale

Promotrice du gain social à travers des actions à fort impact sur le développement communautaire et humain dans les 10 régions du pays, Express Union le N°1, entreprise responsable brille également des milles feux depuis 20 ans par des milliers d’actions citoyennes dans les secteurs de la santé, le développement rural, l’éducation, le social et la protection de l’environnement.