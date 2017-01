CAMEROUN :: Gouvernance forestière : La Conac s’implique dans « l’exploitation forestière sans corruption » :: CAMEROON Instituée en 2015, les actions de la Commission nationale anticorruption (Conac) constituent une source de dissuasion pour les acteurs véreux de la filière.

#LantenneDinterventionRapide Ce sont des actions d’un nouveau type que la Conac a expérimenté en 2015 et 2016 dans le cadre des campagnes dénommées exploitations forestières sans corruption. Le 12 février 2015 par exemple, sur dénonciation d’une élite du Nkam originaire de Yabassi, la Conac est descendue sur le terrain pour voir clair dans l’exploitation illégale de l’essence Zingana par une société chinoise chargée de la construction du lycée agricole de Yabassi.

Après investigation, l’antenne d’intervention rapide a constaté que l’entreprise China Engineering Construction Corporation s’était « auto érigée en entreprise de récupération du bois d’œuvre trouvé sur le site de construction du lycée de Yabassi, soit une superficie de 77 hectares ».

Cette opération illicite a été menée avec la complicité du délégué départemental des Forêts et de la faune du Nkam. Ce dernier se partageait « le butin avec les Chinois ». Et selon les rapports de la Conac, le représentant de l’administration forestière « faisait la surenchère en faisant saisir la tronçonneuse des Chinois quand le partage tardait ».

Concrètement, « un employé de la société chinoise a affirmé avoir versé la somme de 600 000 FCFA au délégué du Minfof, à sa demande, pour faire libérer ses tronçonneuses. Suite à ces investigations de la Conac, le délégué de Forêts et de la faune a été démis de ses fonctions ». La Conac s’est aussi déployée sur terrain afin de voir clair dans l’affaire de complicité d’exploitation illicite et illégale de bois à Nieté mettant en cause le chef de poste forestier.

C’est ainsi que du 16 au 23 mars 2016, une mission de l’antenne d’intervention rapide a séjourné à Nieté dans le département de l’Océan « afin de connaître de la dénonciation mettant en cause madame le chef dede cet arrondissement ».

D’après le rapport de la Conac, cette responsable de l’administration des forêts était accusée de complicité avec des exploitants forestiers illégaux dans l’abatage et l’extraction du Bubinga, une essence interdite d’exploitation par la règlementation en vigueur. D’après le dénonciateur, cette exploitation illégale a entraîné la destruction du pont de Nyamebande qui relie le campement des pygmées au village 12 de la société Hévécam.

Au terme des investigations, la mission conduite par des pygmées en forêt a constaté l’abattage et l’évacuation des débités du Bubinga. Bien plus, les trois pieds concernés par la dénonciation ont été coupés à l’intérieur du parc national de Campo Ma’an et évacués à Niété. Les populations ont dit à la Conac qu’il s’agissait d’un camion militaire avec la complicité du chef de poste forestier.