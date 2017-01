CAMEROUN :: Réseaux sociaux : Les « petits » mensonges du net :: CAMEROON Florilège des informations les plus saugrenues qui sont pourtant érigées en vérités universelles par des internautes crédules.

#Jaime» « La vérité est ce en quoi vous croyez » scandait Robert Langdon, le personnage central modelé par l’écrivain américain Dan Brown, dans son roman phare paru au début des années 2000, « The Da Vinci Code ». L’intrigue était basée sur la possibilité pour Jésus- Christ d’avoir eu une progéniture avec Marie-Madeleine. L’ouvrage avait suscité la polémique chez les ultra-catholiques. En 2017, au Cameroun, si l’on veut créer le « buzz » sur les plateformes digitales, il suffit de suivre le sillon tracé par Dan Brown : parler de la religion.

A coup sûr, votre publication collectera des milliers de mentions « j’aime ». Sur Facebook, un compte portant un nom écrit dans un dialecte alambiqué a partagé une image qui a ému les internautes Camerounais. Sur le cliché, on voit un homme atrocement brûlé, uniquement maintenu à la vie grâce à un dispositif respiratoire. Notre ami virtuel nous invite alors à commenter la publication via un très pieux « Amen » devant permettre au pauvre infortuné de bénéficier d’un peu de réconfort céleste. Il n’en fallait pas plus pour rameuter des légions de « facebookeurs » (utilisateurs de Facebook) prêtes à tout pour accéder à la vie éternelle.

D’après les textes bibliques, il est dit que la compassion pour son prochain ouvre les portes du paradis. Seulement, à bien observer le cliché soumis à l’attention, on se rend compte que le grand brûlé est en fait Dark Vador, le terrifiant méchant de la franchise cinématographique «Star Wars» filmé sans son fameux masque. S’il a bien été victime de l’incandescence des flammes, qui a considérablement raboté sa peau, c’était dans le troisième film de la saga, « La Revanche des Sith », sorti en 2005 quand le cinéma « Abbia » de Yaoundé était déjà à l’agonie. Raison, peut-être, pour laquelle les internautes sont tombés dans la trappe les plongeant du « côté obscur de la force », déclinaison du mal satanique selon le lexique propre au film hollywoodien.

Ce récit est pourtant loin d’être anecdotique. La nouvelle tendance sur le réseau social crée par Mark Zuckerberg est de graver un « Amen » sur des photos de personnes prétendument en souffrance. Des corps écrasés, des enfants ayant des membres hypertrophiés ou des scènes de crimes couvertes de sang sont dévoilés au prétexte qu’une prière pourrait aider les victimes à trouver le salut. Des publications dignes des enquêtes les plus impossibles de Pierre Bellemare drainent des milliers de commentaires emprunts d’une prose religieuse.

Les personnes derrières ces pages ne relaient souvent que des informations glauques, liées à la mort .D’ailleurs, la plupart de ces « facebookeurs » de l’ombre sont cachés derrière des comptes fictifs, des avatars mis en service pour l’unique pêche aux « j’aime ». Mais où vont donc les « Amen »? Difficile à dire, mais certainement pas toujours vers le Saint-Esprit. Les adeptes des théories du complot penchent pour des prétendues chaines de malédictions créées par des personnes malveillantes. Pour ne pas sombrer dans des conjecturesméphistophéliques, disons tout juste que c’est un nouveau moyen d’acquérir une célébrité virtuelle qui, il est vrai, est recouverte d’un voile épais de mystère.

Croire ou ne pas croire ?

Le 04 janvier dernier, Brice Nitcheu a fait un post (une publication) sur son compte Facebook. Il l’a relayé sur les principaux groupes camerounais de débats. Il a mis en exergue un cliché où l’on voit Paul Biya serrer la main à Nicolas Sarkozy sur le perron de l’Elysée. Nitcheu, connu pour être l’un des leaders du Code (Collectif des organisations démocratiques et patriotiques des Camerounais de la Diaspora), le mouvement hostile au Renouveau, annonce que l’ancien président français : « est en cellule depuis 5 jours. A la prison de Fleury-Merogis, Bâtiment D4, Cellule No 410. C'est bien. »

Les réactions face à ce « scoop » sont plutôt froides. L’activiste n’en démord pas et présente un lien issu du média français en ligne Mediapart censé anoblir de véracité sa révélation. A la lecture de la tribune libre signée d’un homme nommé Bruno Painvin pour l’espace blog du site, on découvre un récit tiré par les cheveux où Sarkozy fini dans un pénitencier. Une petite mention de Mediapart avertit que la tribune est publiée dans un espace « de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenues n’engagent pas la rédaction. »

Malgré « la révélation » de Brice Nitcheu, Nicolas Sarkozy continue de jouir de sa retraite présidentielle. Boris Bertolt, influenceur incontournable des réseaux, a également été victime de déboires liés à un mauvais recoupement. Le 14 décembre 2016, l'Autorité de régulation des postes et des télécommunications de la République démocratique du Congo avait décidé de suspendre l’accès à Internet. Le très suivi Bertolt a immédiatement fait savoir à ses nombreux fans qu’il s’agit là d’une atteinte grave à la démocratie. Le bémol étant que Bertolt a indiqué que la coupure allait avoir lieu au Cameroun.

La mauvaise interprétation du journaliste lui a fait perdre de la crédibilité. WhatsApp, la messagerie mobile, est aussi utilisée comme un vecteur d’informations sujettes à caution. En fin d’année dernière, l’alerte suivante a hérissé le poil des Camerounais connectés : «URGENT ! URGENT ! URGENT Chers amis. Vous, qui avez de la famille, tant bien à Douala qu'à Yaoundé , dites aux vôtres d'éviter de se rendre aux endroits tels que l'avenue du 27 Août, le marché New- Bell, le carrefour Ndokotti, bref des endroits où l'on noterait une forte concentration de personnes.

Idem pour Yaoundé, les marchés, aux abords des agences de transport (bus), etc..... Les services secrets américains et camerounais font état d'au moins 80 kamikazes de Bokoharam entrés dans ces 2 villes, pour perpétrer avec la même technique des attentats de grande ampleur. Demander à vos membres de famille d'être vigilants et d'éviter autant que possible les lieux de forts attroupements. Faites passer le message svp, Svp Partagez ce Communiqué, vous pouvez sauver de vies. » L’adage populaire voulant qu’un « homme averti en vaut deux », les populations du Cameroun « Android », si sensibles à la rumeur, n’ont pas hésité à simplement cliquer sur l’onglet « partager », réflexe similaire au sujet d’un mystérieux taxi immatriculé CE 872 CC qui transporterait des agresseurs et sèmerait la désolation dans la capitale politique.

Le doute n’est plus permis, non plus, quand un article non signé, repris sur de nombreux sites d’information en ligne locaux, annonce qu’un hélicoptère de l’armée française a livré des armes aux combattants de la déclinaison nigériane de Daesh à la frontière camerounaise. Le « breaking news », écrit tout au long dans le conditionnel, ne cesse d’être dupliqué comme la pièce à conviction prouvant les visées « démoniaques » du grand Satan blanc contre « l’Afrique en miniature. » Trajectoire similaire pour l’information indiquant que le comédien Dieudonné est mort lapidé en France. Immédiatement, les Camerounais sur les forums de discussions vont canarder les touches de leurs claviers afin de réclamer vengeance pour leur « frère. »

Le métis Mbala Mbala respire encore, tout juste « tué » par les sites parodiques étrangers le Gorafi et Nordpresse. Ces deux sanctuaires de l’humour sont responsables de multiples pugilats virtuels entre internautes du « 237 », l’indicatif téléphonique local. Afin de susciter le débat, il n’est pas rare de voir des utilisateurs des réseaux sociaux diffuser des articles provenant de Gorafi et Nordpresse, comme un révélant que Jean-Marie Le Pen a traité les noirs de diables ou celui dans lequel Marine, l’héritière à la présidence du Front national, reconnait avoir eu une liaison avec l’actrice Brigitte Bardot. Les esprits les plus avisés auront beau rappeler que ce sont des blagues destinées à amuser la galerie, les mouvements de masse continueront à croire en une « vérité » à prendre pourtant avec des pincettes.

La parodie est paradoxalement prise très au sérieux sur les espaces digitaux. En particulier les saillies de Robert Mugabe.

Pas de flop pour l’intox

Le nonagénaire Zimbabwéen est une véritable tête de Turc sur la toile. On lui attribue une flopée de propos tellement improbables, mais, connaissant le caractère bien trempé de l’homme d’Etat, on peut souvent, il est vrai, se perdre. S’il a bien déclaré, d’après le très sérieux journal français L’Express : « Puisque le président Obama supporte les mariages entre personnes de même sexe, qu'il défend les homosexuels et apprécie les beaux visages, il est nécessaire que je me rende à Washington, que je me mette à genou et que je lui demande sa main», en revanche, les comptes «Humour à la Robert Mugabe» et «Robert Mugabe-Troll Officiel » sont emplis de propos inventés.

Citons les plus cocasses : « Lorsque tu épouse une femme, même le diable te laisse tranquille parce qu’il sait qu’il a déjà fini avec toi » ; « Si les amis de ton homme t’appellent ‘’ma belle’’, ne crie pas victoire en pensant que tu es la seule, car tels des perroquets, ils répètent la même chose devant les autres. » On apprend même avec précision que cette dernière déclaration « présidentielle » a été prononcée en 2011. La blague est bien faite, mais à la lecture de certains commentaires, on se rend compte que le canular a encore des beaux jours à l’horizon. Comment faire alors pour démêler le vrai du faux sur la toile? Une vraie gageure que le nouveau média digitalwww.stopblablacam.com camer.be entend pourtant relever. Son concept est simple mais très original : lister une série de rumeurs et légendes urbaines et donner la bonne information. A la question : «Ainsi donc, Paul Biya possèderait un château, sur les bords du lac Léman ? », la plateforme livre les résultats de son enquête « Faux. (…)

Ce château, au 232-234 route de Lausanne à Genève-Chambesy, appartient à la famille Said, bien connue à Genève, et non pas aux Biya (…) Fouad Said est un riche investisseur égyptien qui a fait fortune dans les services pétroliers et dans les placements en Asie. Son épouse, Dina Said, américaine, est fondatrice de la société de services financiers Pex Global, présidente d’Olympus Capital et CEO d’Unifund. ». Sur les réseaux sociaux, avant de partager un lien ou une image qui fait le « buzz », il n’est jamais superflu d’enfiler pour un court instant l’habit du reporter : toujours vérifier la qualité des sources et recouper l’information. Un travail d’authentification s’accommodant hélas mal avec l’instantanéité d’une toile en mouvement permanent.