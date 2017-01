FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: LA JOURNÉE DE LA FEMME C'EST LE 11 MARS 2017 AVEC L'AZUREENNE NKS A NICE CÔTE D'AZUR Le mois de mars de chaque année est dédié à la célébration de la femme. Et la diaspora Camerounaise dans ses habitudes en profite pour célébrer en sa manière, la mère de l'humanité. Cette année l'histoire s'écrira avec l'Azureenne Nks à Nice Côte d'azur avec Chantal AYISSI en Guest star et une participation massive des parisiens.Prenez date le 11 mars 2017 au Parc Phénix à Nice avec l'Azureenne Nks qui vous attend massivement. L'élégance et la beuaté seront la clé d'entrée pour monter la marche du red carpet de la belle avenue sur la promenade des anglais: Une soirée d'exception chic et glamour avec les éditions SOPIEPROD.

#L'azureenneNks Infos et résa:+33627514415