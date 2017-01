CAMEROUN :: Banque africaine de développement (BAD) : Un atelier pour la gestion des conflits liés aux projets financés par la Banque :: CAMEROON Les assises qui s’ouvrent demain 11 janvier 2017 à Yaoundé, s’achèvent jeudi prochain. Selon les organisateurs, il sera question d’échanger et de s’informer sur la gestion des plaintes des personnes ayant subi des préjudices émanant de la mise en œuvre des projets financés par la Bad.

#ProjetsFinancés La redevabilité, la revue de la conformité et les approches de résolution des problèmes ressortissant aux plaintes formulées par des personnes ayant subi des préjudices résultant des projets financés par la Bad. Voilà, le menu principal de l’atelier de deux jours qui sera animé les 11 et 12 janvier courant à Yaoundé par les experts de la Bad.

L’objectif des travaux, précise-t-on, est de sensibiliser les participants sur les enjeux liés au type de conflits supra confere. Aussi, les participants seront-ils instruits sur la médiation en matière de résolution des différends et autres questions litigieuses. Côté organisation, l’on espère que l’atelier de la capitale camerounaise conduira à la définition d’un cadre de collaboration entre l’Unité de vérification de la conformité et de médiation (Crmu) et les cellules d’exécution de projets au Cameroun d’une part, et entre les organisations de laen matière de conformité de médiation et de facilitation de projets d’autre part.

Une quarantaine d’acteurs issus de la société civile, des cellules de gestion de projets, des médias et des pouvoirs publics, sont ainsi attendus à l’atelier de la Bad à Yaoundé. Comme le souligne Sékou Touré, directeur exécutif de Crmu, « Les projets d’investissements de la Banque africaine de développement se caractérisent par leurs impacts sur les populations bénéficiaires ».

Aussi s’agira-t-il au final, de doter les participants d’outils leur permettant de prendre en charge et d’encadrer le cas échéant, les doléances des populations désireuses de porter plainte contre d’éventuels effets néfastes résultant des projets financés par la Bad.