CAMEROUN :: Etoudi : Chantal Biya se débarrasse de ses anciens cerbères :: CAMEROON De retour de son récent séjour privé en Suisse, paul Barthélémy Biya Bi Mvondo Assam a décidé de nettoyer de fond en comble son entourage sécuritaire domestique. De fait, toute la sécurité rapprochée du chef de l’état, constituée des éléments du premier groupement de protection et de sécurité de la Direction de Sécurité présidentielle (Dsp) affectés à l’Annexe n° 3, c’est-à-dire sa résidence privée, a été selon une source sécuritaire, balayée et délestée de tous ses anges gardiens.

#ChantalPulchérieVigouroux Des indiscrétions informées au sein du palais de l’Unité à Yaoundé, prétendent que ce ménage a été décidé sur ordre de son épouse Chantal Pulchérie Vigouroux Biya (Hp2). Cette disposition énergique et inhabituelle, s’est applique également aux éléments envoyés en mission d’alors. Ils ont eux aussi immédiatement été reversés dans leurs unités d’origine des forces de défense et de sécurité.

Dans ce lot, figure le Sous-lieutenant Mindja, aide de camp de la première Dame. De cette purge présidentielle à la Direction de la Sécurité présidentielle, les seuls rescapés, seraient le chef de sa sécurité le lieutenant-colonel de gendarmerie Etienne Honlong (fidèle et loyal ange gardien) et le chauffeur de la première dame, Chantal Pulchérie Vigouroux Biya.

Cette opération est la preuve que le first lady tient à mettre un point d’honneur dans une opération de toilettage de son entourage sécuritaire immédiat, y compris celui de son époux paul Barthélemy Biya Bi Mvondo Assam. les raisons de ce vaste chamboulement dans la sécurité du couple présidentiel, seraient «des constats de trafic et fuites d’informations sensibles à caractères confidentielles de l’Annexe 3, des accointances établies avec certains mouvements activistes du Code basé en Europe, réputé hostile au Chef de l’Etat, à travers des manifestations bruyantes et récurrentes devant l’hôtel Intercontinental de Genève en Suisse lors des séjours privés du président de la République en Suisse, et surtout l’étalage dans les réseaux sociaux des tribulations de la fille cadette du couple présidentiel Brenda Anastasie Eyenga Biya, aux Etats-Unis d’Amériques».

Selon des informations du journal de la rue Rudolph Douala Manga Bell de Messa à Yaoundé, des investigations minutieuses avaient été menées depuis longtemps par les services de renseignements de la Dsp, sous la conduite personnelle du général de division Ivo Desancio Yenwo, le patron de la Direction de la Sécurité présidentielle, et qui ont confirmées dans les conclusions des enquêtes, les soupçons qui pesaient sur tous les anciens cerbères affectés à la sécurité rapprochée de la résidence privée du couple présidentiel.

Des commentaires avisés en haut lieu veulent trouver à ce nettoyage de la garde rapprochée du chef de l’exécutif camerounais, un moyen de pression pour incliner le président de la République à se débarrasser de certains de ses proches collaborateurs de la présidence de la République, dans le viseur de la première dame, Chantal Pulchérie Vigouroux Biya.