Belgique: 8ÈME SEMAINE INTERNATIONALE DES MARTYRS DU CAMEROUN du 04 février au 11 mars 2017 • Bruxelles - Belgique :: BELGIUM À l’occasion de la neuvième commémoration du massacre des Camerounais lors des émeutes de février 2008 au Cameroun et en partenariat avec l’APJE asbl, le CEBAPH, le CODE et la Fondation Moumié, le Mouvement de février 2008 a l’honneur de vous annoncer la tenue de la hutième semaine internationale de commémoration des martyrs du Cameroun qui aura lieu du 28 février au 11 mars 2017 à Bruxelles.

#SecrétaireGénéral Le grand rendez-vous de cette semaine sera la Conférence Annuelle CAP CAMEROUN (Citoyenneté, Autodétermination et Paix au Cameroun) du Mouvement de Février 2008; celle-ci aura lieu le 11 mars dès 14h au centre culturel Flamand Piano Fabriek, situé à la rue du fort n° 35 à 1060 Bruxelles (Belgique) et aura pour thème: « NEUF ANS APRÈS, LE CAMEROUN N’EST PAS NEUF »

APRÈS LE BÉBÉ VOLÉ DE VANESSA TCHATCHOU, APRÈS PAUL ERIC KINGUÉ, APRÈS ENOH MEYOMESSE, APRÈS LES JEUNES OUBLIÉS EN PRISON À MBOUDA DEPUIS 2008, NOTRE ACTION DE LIBÉRATION ET DE JUSTICE CETTE ANNÉE 2017 IRA EN SOUTIEN AUX JEUNES MARTYRS DU CAMEROUN ANGLOPHONE QUI SE BATTENT «NDOMO-NDOMO» CONTRE «KALACHNIKOV» POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE ET HUMAINE

Pour articuler ce thème, les interventions et les témoignages porteront entre autre sur :

Les constructions sociales de la crise de février 2008 au Cameroun

Dr THIERRY AMOUGOU, Macroéconomiste hétérodoxe du développement, professeur à l’Université Catholique

de Louvain (UCL), fondateur et animateur du CRESPOL (Cercle de Réflexions Economiques, Sociales et Politiques).

Acteurs et logique des émeutes de février 2008 au Cameroun: Enseignement d’une poussée de fièvre sociale non éteinte jusqu’à ce jour

ENOH MEYOMESSE, historien et président du Parti de la Renaissance Nationale Cameroun, auteur du livre intitulé «Février 2008, le tournant du règne de Paul Biya»

The anglophone problem in Cameroon

PRINCE LARRY AYAMBA, membre du SCNC, Cadre à l’Union Européenne, Bruxelles

Que sont devenus les jeunes arrêtés et iniquement condamnés après les émeutes de la faim ? Quelle est la situation des victimes de février 2008 ?

TIENTCHEU SITCHEU BERTIN TALLION, Porte parole du Mouvement de février 2008 au Cameroun,Premier secrétaire national du Front des Forces Républicaines, réalisateur d’un documentaire court-métrage sur les victimes des émeutes de février 2008 au Cameroun.

Quelles sont les personnalités à poursuivre devant les tribunaux internationaux après les émeutes de Février 2008 au Cameroun ?

Me ALEXIS DESWAEF, Avocat au Barreau de Bruxelles, Inscrit sur la liste des conseils de la Cour Pénale Internationale siégeant à La Haye, Président de la Ligue belge des droits de l’Homme

Partir ou périr : L’histoire socio-politique du Cameroun contemporain et les migrations fatales de la jeunesse camerounaise au landemain des émeutes de février 2008

HERMANN KENFACK, Ecrivain, Designer et Consultant en communication, auteur de l’ouvrage sur l’immigration clandestine africaine «Cieux Obscurs», Médiallé d’Or de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Au cours de cette grande conférence annuelle, des personnalités de premier plan sont attendues ou annoncées pour des prises de paroles en hommage aux victimes des émeutes ou en relations avec la vie socioploituque, économique, humaine et culturelle du Cameroun. Notamment:

— DELPHINE FOUDA, Journaliste. France.

— ROBERT WAFFO WANTO, Président du Conseil des Camerounais de la Diaspora, ancien parlementaire. France.

— EMMANUEL KEMTA, artiste, activiste du Front Uni de la diaspora camerounaise. Royaume-Unis.

— ABDELAZIZ MOUNDÉ, Journaliste. France.

— DAME VEUVE TIWA, victime des émeutes de fevrier 2008. Cameroun.

— MARIE ARENA, Députée Européenne. Belgique.

— CLOVIS MBIKAY, Homme politique. RD Congo.

— MAMADOU OUATTARA, membre du conseil économique social. Côte d’Ivoire.

— TALLA CORANTIN, président de Conscience du Cameroun. USA.

— GUY FOKOU, Secrétaire général du MRC Belux, Président de la Fondation Moumié. Belgique.

— LUC BANEMECK, Président de la diaspora de l’Observatoire des élections au Camerou. France.

— GERVAIS YOUNKEP, Secrétaire général du MRC. France.

— DJEMBA JEAN PIERRE, Cadre UPC France, Porte parole du CDT Kissamba. France.

— ENGO JOEL DIDIER, président du CL2P. France.

— JEAN CLAUDE MBEDE, Journaliste engag. Ethiopie.

— MADELEINE AFFITE, ancienne présidente de l’ACAT-Littoral. Cameroun.

— OWONA NGUINi, politologue, Enseignant. Cameroun.

— FRANKLIN NYAMSI, agrégé de philosophie, président du Collectif Diasporique Camerounais. France.

— SERGE ESPOIR MATOMBA, 1er secrétaire du PURS. Cameroun.

— MUKONG FILS. USA.

— TAGNE JEAN BOSCO, président de la Camdiac. USA

— RAYMOND TAGNIDOUNG, Président CODE. USA.

— PATRICE NGANANG, Ecrivain, enseignant, universitaire, Porte parole de Generation Change. USA.

— FÉLICITÉ NGANDJA, Activiste polique, membre du SDF. Canada.

— KOUAM, Tresorier national MRC Belux. Belgique.

— PATRICE NJOUMI, Cadre UPC. Belgique.

— FRANCK ESSI, Secrétaire général du CPP. Cameroun.

— DENIS NKWEBO, Cadre du Manidem. Cameroun.

— YVES MINTONGUE, Historien. France.

— KOKO ATEBA, Artiste muscienne, Présidente de l’ACPDH. France.

— GÉRARD KUISSI, secrétaire général adjoint de la communication à l’AFP. Cameroun.

— THEDORE POUFONG, Président du SDF Belgium. Belgique.

Nous sommes convaincus que votre présence à cette activité rehaussera les travaux et donnera une coloration exceptionnelle à cet évènement.

Nous vous remercions d’avance pour votre diligence et votre présence.

Programme:

Programme de la semaine de commémoration des émeutes de février 2008 au Cameroun

Mardi 28 février 2017:

10h ( Cameroun): Visite coordonnée par Bertin Tallion Tientcheu, chez la veuve TIWA au Cameroun Tiwa a été assassiné lors des émeutes de février 2008 au Cameroun. Visite également des familles victimes sans oublier les acteurs pour la cause: Anicet Ekane, Me Momo, Madeleine Affite, Député Nitcheu, Paul Eric Kingué, Kah Walla. Celestin Njamen. Joe la Conscience.

10h (Bruxelles) Dépôt d'une gerbe de fleurs devant les institutions de l'Onu à Bruxelles, accompagné d'un lancement de ballons dans le ciel

Samedi 4 mars 2017

Dès 8h00 : Accueil des invités et réception en soirée à leur honneur

Dimanche 5 mars 2017.

- 10h00 : Messe d'action de grâce à Bruxelles, en la mémoire des victimes des émeutes de février 2008 au Cameroun

Lundi 6 mars 2017

14h : Rassemblement silencieuse devant l'ambassade du Cameroun suivi des allocutions et dépôt de gerbe de fleurs.

Mercredi 8 mars 2017 :

11h : Rencontre avec les organisations de défenses des droits humains de droit belge

Jeudi 9 mars 2017 :

9 à 11h : - 18h00 : Visites des centres fermés pour demandeurs d'asile et le FEDASIL

Vendredi 10 mars 2017

La mi-journée : Travail à la Haye en Hollande sous la conduite de Me Alexis Deswaef, conseil du Mouvement de février 2008, avec des juristes internationaux sur une action internationale en faveur des victimes des émeutes de février 2008 au Cameroun

Samedi 11 mars 2017

10h : Assemblée générale du Mouvement de Février 2008 avec la présence de tous les différents portes paroles ( Cameroun, Maroc, Belgique)

14h00 : Accueil à la salle des travaux sis à la rue du Fort n°35 à 1060 Bruxelles ( Salle Arenberg)

14h30 : Début de la grande soirée d’hommage - Musique religieuse et d’action

* Diffusion d’un petit documentaire réalisé par le Mouvement de Février 2008 sur les victimes de ces émeutes

15h30 : Une minute de silence suivi de l’Hymne Nationale - Une chanson d'adieu à nos morts

- Mot de bienvenu de Hermann Kenfack, porte parole du Mouvement de Février 2008 au Maroc

* Récital d'un poème par une jeune camerounais

- Pause en chanson et début de la table ronde:

Coordonnées du comité d'organisation

Email: fev2008cameroun@gmail.com

http://fev2008cameroun.canalblog.com/

Tel: 00 32 465 56 21 05

0485/395885

0466/12 89 68

Télécharger en format PDF l'intégralité du Communiqué du Mouvement de février 2008 sur ce lien