Avant même leur application, certains fans des lions indomptables interrogés au sein de la diaspora estiment qu ces primes "valent ce que valent ces joueurs en équipe nationale du Cameroun". Comme on fait son lit, on se couche.

En 2008 par exemple, ces primes avait été fixées par objectif, à savoir 15 millions en cas de passage au deuxième tour, 8 millions francs Cfa pour la victoire en quart de finale et 10 millions francs Cfa en demi-finale.

Tandis que la prime pour match gagné qui était de 8en 2008 au Ghana a complètement disparu pour Can Gabon 2017. Il en est de même pour les primes de qualification au deuxième tour, en quart de finale, demi-finale et finale.

Au regard de ces montants, force est de constater que la prime de participation a drastiquement baissé. De 20 millions francs Cfa par joueur, á la Can jouée au Ghana en 2008, elle est passée á 25 millions francs Cfa en 2010 en Angola, pour atteindre le montant record de 30 millions de francs Cfa en 2015 en Guinée Equatoriale.

Ainsi, il ressort des discussions entre joueurs et autorités sportives camerounaises que chacun des 23 joueurs retenus recevra:

Cameroun – Can 2017: Les lions indomptables sont fixés sur leurs primes :: CAMEROON Les lions indomptables du Cameroun ont embarqué cet après-midi, (15H) de l´aéroport international Yaoundé-Nsimalen , au Cameroun pour Libreville, au Gabon, où va se dérouler du 14 janvier au 5 Février 2017, la 31è édition de la coupe d´Afrique des Nations.

Je ne cesserais de dire dans ce forum que le football doit s’autofinancer et même contribuer au trésor public. Pour ce qui est de la distribution des primes, Les joueurs n’ont vraiment pas de motivation de gagner la coupe s’ils reçoivent déjà 25 millions après le passage au deuxième tour. On aurait pu proposer une prime progressive et motivante. 7 millions prime de participation, 5 millions pour le 2 eme tour, 5 millions pour les ¼, 5 millions pour les demis, 7 millions pour la finale remportée.