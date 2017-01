CAMEROUN :: DIEUDONNE ESSOMBA : «Les mesures du Minfi vont intensifier la crise» :: CAMEROON L’économiste analyse les mesures prises par le ministère des Finances pour renflouer les caisses de l’Etat et pense qu’elles contribueront à rendre davantage la vie difficile aux Camerounais.

#SortiesDe Devises De graves lésions sur le système productif

Ces mesures visent à redresser la trésorerie de l’Etat, mais vont plutôt entraîner de graves lésions sur le système productif. En effet, quel est le problème du Cameroun ? C’est l’absence de devises qui se traduit par l’illiquidité. Donc les mesures à prendre doivent viser à limiter autant que possible ces sorties de devises. Or, au Cameroun, comme dans tous les pays sous-développés, c’est l’Etat qui est le gros consommateur de devises parmi tous les acteurs nationaux.

D’abord comme investisseur, car ses investissements sont très lourds et requièrent d’importantes importations en machines et en intrants. Ensuite par son mode de dépenses qui a tendance à privilégier les biens importés, comme les chaises chinoises au détriment des chaises locales. Enfin, à travers ses agents dont la consommation est aussi très extravertie, car c’est eux qui achètent des costumes, des véhicules de luxe, du champagne, du ketchup, etc.

En prenant l’argent au reste du secteur productif pour le remettre à l’Etat, on transfère à un acteur très extraverti des ressources qui étaient entre les mains des acteurs moins extravertis, autrement dit, on amplifie la saignée. Les mesures prises par le Minfi procèdent incontestablement d’une analyse sommaire et insulaire.

Leur impact sera plutôt l’accélération de l'hémorragie des maigres devises nationales qu'on aurait dû désespérément chercher à préserver, et par la suite, une illiquidité aggravée de l'économie. Elles vont donc intensifier la crise au lieu de la limiter.