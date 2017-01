Depuis plus d’un mois, Bamenda, selon des témoignages concordants, est devenu une ville fantôme où les activités économiques, sociales et éducatives sont quasiment suspendues.

Les manifestations violentes de Bamenda qui se sont étendues à plusieurs autres localités de cette région et du Sud-Ouest, faisaient suite à des revendications sectorielles d’avocats et enseignants anglophones.

CAMEROUN :: Libération d’activistes anglophones interpellés à Bamenda (+vidéo) :: CAMEROON Les intéressés, dans une ambiance insurrectionnelle, avaient été transférés dans la capitale, Yaoundé et isolés des leurs depuis un mois.

makita

@

Si on me garde à vu sans raison le jour ou je sort ,je ne peux meme pas regarder vos préfets et gouverneurs de merde!