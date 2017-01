CAMEROUN :: Crise Anglophone : Les élites en fragrant délit d’escroquerie :: CAMEROON Les élites du Nord-Ouest et sud-ouest ont pondu un communiqué pour dire leur solidarité à Paul Biya et lui donner toutes les assurances de ce que la rentrée scolaire sera effective le 9 janvier prochain dans ces deux régions. Un peu comme si elles se substituaient aux syndicalistes. Et si ces élites vendaient du vent à Paul Biya ?

#PaulBiya Dans un communiqué rendu public hier 3 janvier 2016, des élites du Nord-Ouest et du Sud-ouest proches du pouvoir de Yaoundé souhaitent vivement que les cours reprennent dans les régions anglophones lundi prochain. Tout comme le Premier ministre, Philémon Yang, est à nouveau descendu à Bamenda pour la même cause. Seront-ils entendus ?

Décryptage.

Philémon Yang joue certainement son poste de Premier ministre. La crise anglophone l’a en effet installé dans un état stressant. Une fois encore il vient de reprendre le chemin du Nord-Ouest, le temps de s’assurer que le calme revient, et chercher que dire à Paul Biya, au cours de la cérémonie de présentation des vœux au chef de l’Etat. Voici près de trois mois que ce qui est aujourd’hui appelé « la crise anglophone » est au centre de l’actualité au Cameroun, sans qu’une solution acceptable par tous ne soit trouvée. Prenant la parole le 31 décembre 2016, lors de son traditionnel message de fin d’année à la nation, le chef de l’Etat, Paul Biya, a entre autres rappelé fermement que « Le Cameroun reste un et indivisible ».

Et de poursuivre : « Il le demeurera ». Une sortie considérée en tout cas comme une radicalisation du président, face aux agitateurs sécessionnistes, qui semblent avoir définitivement récupéré les mouvements légitimes de revendications des avocats et enseignants camerounais du Common law et du système anglo-saxon. Et depuis ce discours de Paul Biya, qui du reste était très attendu, on le sentiment que la tension est montée aussi bien chez les anglophones, que dans les milieux de l’opposition camerounaise en général.

Si les hauts cadres de l’administration camerounaise (en particulier les gouverneurs des régions et les préfets) ont mêlé leurs voix à celles de la cohorte des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), pour saluer la tonalité du message présidentiel, et surtout célébrer la décision de Paul Biya d’envisager la création d’une structure de propositions de solutions dans ce dossier de crise anglophone, dans l’opinion publique nationale et principalement au sein de la société civile, certains estiment que le dialogue qui s’impose comme exigence absolue avec les groupes anglophones protestataires, aurait pu véritablement être établi si le président de la République s’était montré plus conciliant et fédérateur dans son propos du 31 décembre 2016.

C’est d’ailleurs ce que les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda auraient proposé dans leur mémorandum envoyé (parait-il) au chef de l’Etat, bien avant que « L’Homme du 6 novembre 1982 » ne prenne la parole le 31 décembre 2016.

Briser la radicalisation

Face à la radicalisation des positions, aussi bien de la part des anglophones frondeurs que des tenants du pouvoir, le chef de l’Etat était infine considéré comme celui qui pouvait se mettre au-dessus des différents agencements. Il faut dire que tous les acteurs du gouvernement ont échoué dans leurs tentatives de dialogue, (que certains disent d’ailleurs, à tort ou à raison, tardifs) qu’ils ont amorcé. Que ce soit les ministres en charge de l’Education (Minesec, Minedub, Minsup), ou alors le ministre d’Etat, ministre de la Justice Garde des Sceaux, chacun en ce qui le concerne n’a pu ramener les grévistes anglophones à des meilleurs sentiments.

Plus troublant encore, le Cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, le Premier ministre en personne, et le Rdpc, le parti au pouvoir, à travers le secrétaire général du Comité central, Jean Kuete, ont échoué lamentablement face aux contestataires déterminés, et dont le mouvement a malheureusement été récupéré par des activistes sécessionnistes. Quelle solution donc ?

C’est vers Etoudi que les regards se sont inéluctablement tournés. On espérait alors qu’avant sa traditionnelle prise de parole du 31 décembre, Paul Biya pouvait, en tant que président de tous les Camerounais, demander à recevoir en audience les leaders des avocats et des enseignants contestataires, de manière à établir un dialogue direct. Et sur ce repère, sauf erreur de notre part, c’était certainement l’une des positions utiles qui aurait pu enrayer les raideurs gonflées à bloc, depuis ces longues semaines de tension, suites aux violences exprimées de part et d’autre en début de décembre dernier.

Paul Biya a choisi la fermeté. A savoir ne pas négocier la partition du Cameroun, ou alors revenir sur la forme de l’Etat adoptées par les pères de la nation camerounaise.

Comme une baguette magique ?

Mais comme si le président Biya découvrait enfin les valeurs que la nation camerounaise tire de sa diversité culturelle et linguistique, mise à mal par la crise anglophone, le chef de l’Etat dans son message a ouvert une porte : « Le Cameroun est un pays démocratique, un Etat de droit. Les problèmes doivent y être réglés dans le cadre de la Loi et par le dialogue ». Nous y sommes donc ! Le Premier des Camerounais appelle au dialogue. Un dialogue légiféré, dépourvu de violence, mais surtout et encore respectant le droit positif camerounais. Un piège ou une mauvaise foi digne de Machiavel ? C’est comme, selon le côté où on se tient.

Mais quel dialogue est-il vraiment encore possible, lorsque le chef de l’Etat qui est supposé rassembler tous les Camerounais, sans distinction de tribu ni de langue, a déjà d’un coup sentencier tranché ? Autrement dit-il, est-il encore possible de croire que ceux qui hier à Buea et Bamenda, n’ont pas pu écouter et être écouté, et qui ont gardé leurs enfants chez eux depuis presque trois mois, refusant de les envoyer à l’école, vont subitement revenir à des meilleurs sentiments, juste parce que le président de la République a dit un discours le 31 décembre 2016 ?

En tout cas, c’est là où il faudrait évaluer le « Communiqué des élites, sénateurs, et des députés à l’Assemblée nationale, réitérant leur appel en faveur de la paix et de la reprise des cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest », rendu public le mardi 3 janvier 2017. La centaine de signataires de ce communiqué commence ainsi à se référer au message de Nouvel An du chef de l’Etat à la nation le 31 décembre 2016, pour dire que : « ayant à l’esprit la ferme condamnation par ce dernier (le chef de l’Etat Ndlr) de tous les actes de violence quels que soient leurs origines et leurs auteurs, et son engagement à tirer toutes les conclusions des enquêtes en cours sur les allégations des violences survenues récemment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ; (…)

Lançons un appel pour la reprise des cours sur l’ensemble de ces deux régions, invitons tous les enseignants, syndicats d’enseignants, fondateurs d’établissements scolaires, parents, membres de la société civile, politiciens, commerçants, opérateurs économiques, chauffeurs de taxis, conducteurs de motos taxis, étudiants, élèves et citoyens de bonne volonté, à veiller à ce que les cours reprennent effectivement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, afin de sauver l’année scolaire et académique déjà compromise de nos enfants, et assurer ainsi leur avenir. »

Last, but not least, pour essayer de montrer qu’il maitrise encore la situation, Yang Philémon est redescendu personnellement dans le Nord-Ouest (d’où il avait déjà été chassé), pour superviser cette opération de reprise de cours, et de retour définitif au calme, mais aussi davantage pour sauvegarder son poste de Premier ministre. Seulement voilà, toutes ces élites (tiens ! on cherche en vain le nom d’un certain Atanga Nji dans cette liste des signataires), sénateurs et députés à l’Assemblée nationale, originaires du Nord-ouest et du Sud-ouest camer.be, signataires du Communiqué du 3 janvier 2017 ne sont-ils pas, une fois de plus, en train de vendre du vent à Paul Biya, ceci par le simple fait qu’ils n’ont pas déjà été capables de rassurer leurs populations face à leurs revendications et rétablir ainsi la confiance avec le pouvoir de Yaoundé ? Peut-on penser que par un coup de baguette magique, ils réussiront à convaincre, les grévistes, les sécessionnistes, mais aussi les populations de ces deux régions anglophones encore marquées par la terrible répression du pouvoir qui s’est abattue sur elles ? Wait and see.