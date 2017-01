CAMEROUN :: Bassong-Logbessou-Pk14 : Ça circule :: CAMEROON Les travaux de réhabilitation de l’axe routier ont débuté, au grand bonheur des populations.

#La Réhabilitation Douala V sort progressivement de son enclavement, avec l’aménagement de plusieurs axes routiers. Notamment des rues de quartier, grâce au Plan d’urgence ou encore de grands axes comme celui de Bassong-Log-bessou-Pk14. L. Atangana et sa famille habitent Logbessou depuis plusieurs années. Le bitume, ils ne connaissent pas. Leurs déplacements se font à moto ou grâce à de vieilles guimbardes cabossées. Une bonne route, ce chef de famille n’y croyait plus, après tant d’années.

Et l’annonce de la réhabilitation de cet axe routier ne l’avait pas spécialement ému, lui le vieil habitué au mauvais état de la route. Pourtant, depuis que l’entreprise adjudicataire de ce marché a installé son chantier et entamé les travaux, il y a quelques semaines, l’atmosphère est tout autre. Les habitants sont heureux, ils comptent désormais les jours.

Jonas K., conducteur de moto, explique : « Nous sommes trop contents. Partir de Makepe pour Pk14 était très difficile. Il fallait porter au moins deux clients, l’état de la route nous préoccupait et on pensait être abandonnés à nous-mêmes ». Le conducteur de moto poursuit : « Nous sommes contents aussi parce que vu le travail qui commence, nous aurons l’une des meilleures routes de l’arrondissement de Douala V. D’ailleurs, seulement avec le tracé et le terrassement, ça roule».

L. Atangana précise, à son tour, que les activités vont reprendre et le quartier va revivre dès la fin des travaux. C’est aussi une grande joie pour les fonctionnaires de police du commissariat central n°4, dont les interventions, surtout dans la nuit, seront facilitées. Longue d’environ 3 kilomètres, la route Bassong-Logbessou-Pk14 a ses travaux de terrassement presque terminés. D’où les déplacements de plus en plus harmonieux des populations. Sur le site du chantier, les travaux d’assainissement sont en cours (aménagement des caniveaux et dalots et structure de la chaussée).

Il faut noter que certaines zones dites basses, ou encore inondables, seront en pavés. Le coût des travaux de réhabilitation de cet axe routier tourne autour d’un peu plus de 8 milliards de F. Un autre axe, dont les procédures sont cours pour la réhabilitation, c’est celui de Pk13-Logbessou-Lendi. Selon nos informations, l’appel d’offres a été lancé et la procédure d’attribution de la maîtrise d’œuvre est en cours.