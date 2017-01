Cameroun,Islam et Patriotisme :Une conférence sur l’amour de la patrie à Bafoussam :: CAMEROON L’initiative vivement saluée est de l’Imam Ahamad Jouneid Nouredine Sine, président en exercice du Conseil des Imams et Dignitaires Musulmans du Cameroun (CIDIMUC) pour la Mifi, et Imam principal de la mosquée centrale n°2 de Bafoussam. Dans un contexte camerounais marqué par des agitations, un climat délétère dans certaines régions de notre pays, le thème de réflexion : « Amour de la patrie, pilier de la foi Islamique », a permis au panel Samedi dernier à Bafoussam d’entretenir les participants recrutés dans toutes les religions, sur la nécessité d’aimer son pays d’un amour vrai et sincère. Ce qui pourra empêcher à coup sûre toute tentative de mépris à l’endroit des emblèmes nationaux.

#ImamAhamadJouneid C’était un panel riche et édifiant, constitué des grands guides religieux, des spécialistes des questions de spiritualités. Entre autres, le Dr Nsangou Mohamed Moustapha, Diplômé de l’Université El Azar d’Egypte ; Le serviteur Adamou Vessah Nsangou, Diplômé des Universités Européennes, Américaines et Africaines, passionné de développement personnel et de psychologie humaine ; Ainsi que ce prédicateur renommé connu de tous à Bafoussam, l’Imam Nchamoun Moussa qui va parler essentiellement de l’Islam et paix. Ce que l’on retient de son intervention c’est qu’au-delà des mauvaises interprétations et des compréhensions en demie teinte ou erronées de la religion musulmane, la bonne pratique de l’Islam est en soi une solution à la question de paix, l’Islam étant un mot dérivé de Salam qui veut dire paix. Pour Dr Nsangou Moustapha qui avait la lourde responsabilité de développer le thème central, l’amour de la patrie loin d’être un slogan creux, traduit l’amour qu’on a pour le chez soi, une disposition innée. « L’amour de la patrie est une composante de la foi » fait-il savoir avec emphase, avant de relever l’amour que le prophète Mohamed portait lui-même pour sa patrie, la Mecque. Cet amour selon l’intervenant était un appel à chaque fidèle à l’amour de sa patrie

Dans son mot introductif, Imam Ahamad Jouneid va faire un éclairage sur ce que l’on entend par patrie. Il réitère que la patrie n?est pas une simple carte géographique, mais le fait d’appartenir à une civilisation donnée, à une sédimentation des faits historiques, un système culturel cohérent et une véritable matrice sociale. En ce sens, relève le porte-parole du CIDIMUC dans la Mifi, la protection et le développement de la patrie sont en même temps ceux de notre existence culturelle propre. L’amour de la patrie se matérialisant selon lui par deux notions classiques de l’Islam à savoir : La reforme ou le renouveau et l’assainissement. Dans le fond, il a été question tout au long de cette rencontre de montrer en quoi la pratique saine de l’Islam peut empêcher tout type de désordre capable de mettre en mal le vivre ensemble camerounais. La conférence s’est achevée par une grande prière pour la paix au Cameroun

Cette rencontre d’échange se tenait en prélude à la double cérémonie du 1492e anniversaire de la naissance du prophète Mouhammad et de fin de lecture du saint coran par les élèves de l’institut Islamique Siniyat de Bafoussam, tenu le 08 Décembre 2017 à Bafoussam