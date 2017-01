Cameroun,Œuvres caritatives : Moje et l’Association Ntodem en pères noëls à Dschang :: CAMEROON L’hôpital de district de Dschang dans la Menoua est plein aux As. L’institut sanitaire vient de bénéficier d’un important don en équipements médicaux de pointe. La fondation bienfaitrice « MOJE » dont le siège social est à Bafoussam avec des tentacules dans d’autres départements de la Région de l’Ouest, s’y est rendue en plein Décembre en compagnie d’un de ses partenaires de taille, l’Association NTODEM, basée à Grenoble en France. Le don évalué à plusieurs dizaines de millions de francs Cfa était constitué pour l’essentiel de onze lits médicalisés électriques, soixante-six matelas anti escarres, six matelas à eau, une cabine dentaire complète avec radio, des déambulateurs, des arceaux de lit, des chaises roulantes pour handicapés moteurs, une grande armoire métallique de pharmacie, des consommables médicaux, un volumineux carton des pièces de rechanges pour les chaises roulantes…

#FondationMoje La cérémonie de remise de ces matériels de pointe s’est déroulée en présence du préfet du département de la Menoua, Mache Njongnwet Joseph Bertrand et tout son état major. Initiative hautement appréciée et saluée par l’autorité administrative ainsi que la population bénéficiaire qui n’a plus à faire de longues distances pour bénéficier des plateaux techniques d’une autre dimension

Au détour de cette descente sur le terrain social de la fondation Moje et son partenaire, s’est tenue à Bafoussam l’Assemblée générale de l’Association NTODEM, à l’effet d’organiser une équipe stable qui pourra intervenir en temps opportun pour le bien-être des citoyens. Au terme de cette Assemblée, Jean MOMO, président fondateur de la fondation Moje sera porté en triomphe à la tête de la présidence de l’Association.

Les autres postes à pouvoir dont le secrétaire général, les conseillers, le vice président, le responsable des jeunes, les commissaires aux comptes et le trésorier ont été également voté. La suite des activités de la fondation Moje sera marquée par une autre descente sur le terrain quelques jours seulement après par MOMO Jean qui va procéder à la remise des dons constitués de prés de 300 livres pour renforcer la bibliothèque du Lycée Technique Banengo, une Scie perceuse pour l’atelier de menuiserie, tout ceci par devant le staff administratif et enseignants dirigé par M. Djipap Jean Marie.

Au Lycée Technique de Batié, il sera donné des Ordinateurs, des livres, des ballons etc... Des gestes louables qui méritent les encouragements pour le grand bien des citoyens camerounais en détresse