Cameroun – Appel à Projets FODIAS 2017: Le premier Forum en Juin prochain à Yaoundé :: CAMEROON Du 28 au 30 Juin 2017 va se tenir au palais de Congrès de Yaoundé, au Cameroun, le Premier Forum de la diaspora camerounaise, FODIAS 2017, organisé par le ministère des relations extérieures. "Le Cameroun et sa Diaspora: Agir ensemble pour le développement de la nation" est le thème général retenu.

Etant entendu que la politique Extérieure du Cameroun prône une inclusion de toute personne justifiant de la nationalité ou d´une filiation camerounaise et désireuse de concourir au développement du Cameroun et à son rayonnement international, pour le gouvernement camerounais, le terme diaspora renverrait alors á "toute personne avec une origine camerounaise ou une nationalité camerounaise, établie ou installée hors des frontières du Cameroun et qui conserve un intérêt pour ce dernier".

#DiasporaCamerounaise Les Objectifs

L´objectif principal de ce premier Forum de la diaspora, Fodias 2017, est de "présenter les initiatives du gouvernement en faveur de sa diaspora, de faire connaitre la diaspora et assurer la visibilité de ses actions en faveur du développement du Cameroun, camer.be ainsi que de mettre sur pied une plateforme de communication, afin d´améliorer les conditions d´un dialogue inclusif qui permettrait de capitaliser les atouts de cette composante spécifique de la nation, en vue du développement du pays".

A cet objectif principal, s´ajoutent des objectifs spécifiques que sont, entre autres, créer une plateforme permanente de dialogue et de facilitation, assurer la diffusion et la compréhension des politiques publiques en faveur de la diaspora; faire connaitre les actions de la diaspora relatives au développement du Cameroun; réaffirmer la place de la diaspora comme composante essentielle de la nation camerounaise.

Impliquer la diaspora dans la promotion et la création des PME, renforcer les liens consulaires, faciliter et encourager l´organisation efficace de la diaspora dans les pays d´accueil et bien d´autres encore vont occuper une place de choix au cours du FODIAS 2017.

Le programme du camer.be Forum prévoit une cérémonie solennelle d´ouverture et de clôture, des travaux en ateliers, des séances de projection, de l´animation culturelle et des expositions. Des conférences et des rencontres "B to B" (business to Business) et " B to G" (business to Government) seront au menu.

Comment participer ?

Les membres de la diaspora camerounaise sont ainsi invités á soumettre leurs projets avant le 28 février 2017, soit directement au ministère des Relations Extérieures au Cameroun, soit pour ceux vivant en Allemagne, par courriel á berlin@ambacam.de et dans les secteurs Santé, Sécurité Sociale, Education et Formation, Tic et Economie verte, Economie, Finances et Développement Immobilier; Arts, Culture et Tourisme; Communication et Relations publiques.

Toutefois, sont encouragés des projets" n´appelant pas une contribution financière directe de l´Etat ou bâtis autour des financements innovants".

Sous le Slogan", FODIAS 2017 est la matérialisation de la considération que le Chef de l´Etat Paul Biya accorde á la diaspora, autant que sa volonté de voir celle-ci s´impliquer dans le développement du pays. Celle-ci transparait également dans les mutations réglementaires et institutionnelles au Ministère des Relations Extérieures. L´organe chargé de l´encadrement des camerounais à l´étranger camer.be est passé du statut de Bureau en 1999 á Direction des camerounais de l´étranger en 2013. Sans oublier l aloi N°2011/013 du 13 juillet 2011 accordant aux camerounais de l´étranger, le droit de vote à l´élection présidentielle.

En sus du Minrex, d´autres institutions telles que le Programme d´Aide au retour et à Réinsertion des jeunes de la Diaspora (PARIJEDI), le Programme d´appui au retour des immigrés camerounais (PARIC du Fonds national de l´emploi; l´Agence de promotion des Investissements (API); les Centres de Formalités de Création des Entreprises (CFCE) ont reconnu le large potentiel de la diaspora et lui accordent une place de choix.