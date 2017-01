France-Cameroun, Diaspora: DECES DE MBEU Albert TCHOUMBIA: HOMMAGE DU DR Armand NGHEMKAP LE PATRIARCHE DE LA DIASPORA CAMEROUNAISE PARISIENNE S'EN EST ALLE. Mbeu Albert TCHOUMBIA est décédé à l'aube de sa 72ème année le dimanche 18 décembre 2016 d'une mort subite par défaillance cardio-vasculaire.

#DiasporaCamerounaise Ma tristesse est grande car son décès si brusque et inattendu me rend à l'évidence: Je viens de perdre un de mes fidèles combattants contre les morts subites et AVC dans la Diaspora Camerounaise.

Né le 18 janvier 1945 à Bandounga au Cameroun de Joseph MBEUYO et de Suzanne MBAYO, grand médiateur dans la diaspora camerounaise parisienne, rassembleur, toujours aimable et à l'écoute de ses concitoyens, Mbeu Albert Tchoumbia était la mémoire de la diaspora camerounaise en France. Très tôt convaincu de l'efficacité des réseaux sociaux, il relayait nuits et jours par mails et dans les réseaux sociaux, les informations valorisant la fédération NDE d'Europe, la diaspora camerounaise mais aussi tout ce qu'il trouvait d'intéressant pour la promotion de l'image de son pays, le Cameroun. Un vrai patriote qui a su relayer avec une dextérité dont lui seul déténait le sécret, mes messages d'information, de sensibilisation et de prévention sur les morts subites et surtout les Dix Commandements du Dr Armand NGHEMKAP pour lutter efficacement contre les AVC ( Accidents Vasculaires Cérébraux ) dans notre diaspora et au Cameroun.

Arrivé en France en 1965, Mbeu Albert TCHOUMBIA était titulaire d'une Maîtrise en Droit privé, d'un DUT de gestion et de comptabilité et était Enseignant de Droit économie à l'IUT de Compiègne avant de prendre une retraite paisible qu'il meublait par de fréquents et longs séjours au Cameroun.

Membre fondateur de l'association de la communauté du Ndé et Ancien Président de l'association ACERBA, son dévouement, sa générosité et sa solidarité dans cette diaspora camerounaise était immense et indéfectible.

Sa levée de corps est prévue le jeudi 12 janvier 2017 à 9H30 précise à l' Institut Médico-Légal de Paris situé au 2 voie Mazas Paris 12e ( Metro Ligne 5 Quai de la Rapée ) et la Cérémonie d'hommage aura lieu à Paris le Dimanche 15 janvier 2017 à 14H30 au Chalet Vélodrome situé au 137, rue Maximilien Robespierre 93600 AULNAY-SOUS-BOIS ( RER B Sevran Beaudottes ).

J'ose espérer au cours de cette cérémonie d'hommage, un sursaut d'orgueil de notre diaspora qui se veut positive, enthousiaste, émergeante, solidaire et participative dans l'action mais qui a plutôt brillé par son silence, son inaction, et sa passivité depuis l'annonce de la disparition brutale de cette mémoire de notre diaspora en France comme l'a si bien dit le Pr Antoine WONGO AHANDA dans son hommage à " UN VIEIL AMI QUE JE VIENS DE PERDRE " posté sur la page facebook du Dr Armand NGHEMKAP.

Le combat de Mbeu Albert TCHOUMBIA a été digne et noble. Il est désormais venu pour lui le temps du repos.

Mes sincères condoléances à toute sa famille et à sa fille CYNTHIA.

Que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit bien légère!